Рустэм Хамитов: Половина работающих в Башкирии получают меньше 20 тысяч

Ряд экономических проблем признал сегодня, 6 июля, глава Башкирии. Выступая перед депутатами Госсобрания, Рустэм Хамитов призвал народных избранников поработать вместе с правительством Башкирии над их решением.

— Современная экономика беспощадна и помощи порой ждать неоткуда. Половина работающего населения Республики получают меньше 20 тысячи рублей. И это, конечно, не хорошо, — заметил Хамитов.

Глава республики обратил особое внимание на проблемы дольщиков, которые также необходимо продолжать решать.