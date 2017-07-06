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09:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов: Половина работающих в Башкирии получают меньше 20 тысяч

Глава региона возмутился ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Ряд экономических проблем признал сегодня, 6 июля, глава Башкирии. Выступая перед депутатами Госсобрания, Рустэм Хамитов призвал народных избранников поработать вместе с правительством Башкирии над их решением.

— Современная экономика беспощадна и помощи порой ждать неоткуда. Половина работающего населения Республики получают меньше 20 тысячи рублей. И это, конечно, не хорошо, — заметил Хамитов.

Глава республики обратил особое внимание на проблемы дольщиков, которые также необходимо продолжать решать.

— Когда я сюда приехал — увидел пикетчика-дольщика. Это, конечно, безобразно, когда у людей берут деньги и не предоставляют жилье, — отметил руководитель региона.

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