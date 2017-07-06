Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене

Об этом он заявил об в видеообращении в эфире российских телеканалов.

«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — сказал Янукович.

Так, Янукович назвал украинский суд «чистой воды профанацией» и заявил, что в Украине ему «любой ценой будут стремиться вынести обвинительный приговор».

«Я не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью. И знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь — вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины. Это не суд, а чистой воды профанация. Нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо нарушена Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Украина гарантирует экс-президенту Украины Виктору Януковичу достаточную охрану, чтобы он лично присутствовал в суде.

«Я настаиваю на том, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу даже когда мы подозреваем его в таком тяжелом преступлении… В момент, когда он захочет явиться в Украину, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал в суде», — сказал Луценко.

Напомним, суд разрешил проведение заочного производства по обвинению Януковича в госизмене.