На Средний Урал приехал глава РЖД: Белозеров уже встретился с Куйвашевым

«На протяжении многих лет с «Российскими железными дорогами» нас связывает конструктивное сотрудничество. Многое уже реализовано, и у нас большие планы. Сегодня накопился ряд вопросов, которые требуют обсуждения. Они связаны с эксплуатацией электропоездов «Ласточка», вопросы загрузки наших предприятий, вопрос налоговых режимов, в которых до нынешнего момента жила и работала компания РЖД, — сказал Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, одним из важнейших направлений работы сегодня становится реконструкция и благоустройство вокзала на станции «Екатеринбург-Пассажирский». Нагрузка на этот железнодорожный узел растет год от года, и он нуждается в комплексной модернизации — установке защитного ограждения на привокзальной площади, досмотровых павильонов, ремонте внутренних помещений вокзала, инженерных сетей, кровли, входных групп и фасада, создании условий для маломобильных граждан и так далее. Эта задача становится более актуальной еще и в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Активная работа на вокзале Екатеринбурга уже ведется.

Другой вопрос, который подняли Евгений Куйвашев и Олег Белозеров, касается обустройства остановочных пунктов по маршруту следования «Ласточки». В нескольких населенных пунктах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске и других — необходимо построить высокие платформы для удобства пассажиров. Стороны договорились о создании специальной рабочей группы, которая займется проработкой и реализацией всех обозначенных направлений работы.

Президент РЖД Олег Белозеров поблагодарил Евгения Куйвашева за возможность обсудить все ключевые для региона и железной дороги вопросы.

«Наше представительство здесь, в Свердловской области, говорит о том, что практически ни одного нерешенного вопроса у нас с вами нет. Сегодня проводилось совещание по транспортному машиностроению в Верхней Пышме на базе предприятия “Уральские локомотивы”, где производятся “Ласточки”. Я приехал туда впервые и был впечатлен. Обсуждались очень важные вопросы, которые как раз дадут нам возможность расширить объем пакета заказов и на этом предприятии, и в целом посмотреть, как нам регулировать эту ситуацию», — отметил глава РЖД.