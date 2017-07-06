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09:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Необходимо сделать соответствующие выводы по защите прав детей в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил уполномоченному по правам ребенка Ирине Буториной проработать новые подходы и инновации, которые необходимы для реализации объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным десятилетия детства.

Соответствующие рекомендации были даны в ходе встречи главы региона и детского омбудсмена.

Ирина Буторина доложила главе региона об итогах работы в 2016 году по защите прав, свобод и законных интересов детей в Челябинской области. По его словам, за прошедший год в регионе не выявлено глобальных и систематических нарушений прав детей-сирот в 2016 году. А вот число обращений к детскому омбудсмену растет. В прошлом году поступило около 1300 обращений, что на 14,5% больше чем в предыдущем году. «Причиной роста обращений является повышение доверия к институту уполномоченных в целом — люди знают, куда можно обратиться за помощью. А также изменение действующего законодательства и повышение правовой грамотности населения», — считает Ирина Буторина.

Также губернатор и омбудсмен обсудили вопросы защиты жилищных прав детей и семей с детьми, профилактику пожаров в домах, вопросы качества жилья, предоставляемого сиротам, и предоставления дошкольникам мест в образовательных учреждениях.

«Необходимо дать оценку и сделать соответствующие выводы по защите прав детей в Челябинской области», — подчеркнул Борис Дубровский.

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