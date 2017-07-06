Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Переговоры в Астане: зоны деэскалации в Сирии не согласовали

Главная цель, которую ставили для себя участники пятого раунда переговоров по Сирии в Астане, а именно выйти на договоренности по трем зонам деэскалации в САР, к сожалению, пока не достигнута.

Источник: "РИА Новости" Украина

Никаких документов в Астане подписано не было, было принято лишь положение о совместной рабочей группе по зонам деэскалации которая наделена полномочиями по решению всех текущих вопросов.

Читайте также
На границе с непризнанным Приднестровьем Украина усилит охрану, — Яровой

Представители Дамаска заявили, что в скромном результате нынешнего раунда виновата неконструктивная позиция Турции. Встреча группы по Сирии, на которой будут доработаны документы по зонам деэскалации, состоится в Иране в начале августа.

Скромный результат.

Участники переговоров рассчитывали принять документы как минимум по двум зонам деэскалации в Сирии — в Восточной Гуте и северном Хомсе, однако, несмотря на их согласование, этот вопрос перенесли на следующий раунд, который запланирован на последнюю неделю августа.

Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию, никаких документов в ходе пятого раунда переговоров по Сирии в Астане подписано не было, принято только положение о совместной рабочей группе.

«Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось», — заявил Лаврентьев.

Он добавил, что де-факто эти зоны уже существуют.

«Тем не менее, это наша цель, мы к ней будем естественно стремиться», — отметил глава российской делегации.

Лаврентьев указал, что принятие положения о совместной рабочей группе по деэскалации в Сирии наделяет ее всеми необходимым полномочиями для работы, в проработке находится семь документов.

Согласно совместному заявлению стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), встреча группы по Сирии, на которой будут доработаны документы по зонам деэскалации, состоится в Иране в начале августа.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегации, соблюдение режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии предполагается отслеживать из двух мониторинговых центров: иорданско-российско-американского и турецко-российского, они будут собирать данные о нарушениях и предлагать меры, например, отвод войск под контролем Турции и РФ.

Глава делегации официального Дамаска Башар Джаафари объяснил скромный результат переговоров по Сирии в Астане негативным подходом Турции.

«Результат очень скромный, несмотря на позитивную точку зрения все сторон, кроме турецкой делегации. Есть указатель на то, что турецкая политика к процессу в Астане негативная. Этот негатив в турецкой политике стал причиной скромного исхода «Астаны-5», — заявил Джаафари журналистам.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке «Астана» 23—24 января, 15—16 февраля, 14—15 марта и 3—4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Прогресс в контактах оппозиции и Дамаска.

В российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане отметили прогресс в контактах между оппозицией и представителями правительства Сирии.

«За прошедшие два месяца нами был достигнут определенный прогресс в налаживании контактов между отрядами вооруженной оппозиции и представителями центрального правительства», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам «Астаны-5».

Он добавил, что это касается социальных вопросов.

«Что касается социальных вопросов,… эта работа проводится, имеются достаточно хорошие результаты», — заявил он, отметив, что уровень недоверия в вопросе безопасности «по-прежнему высок».

Вопрос о миротворцах.

РФ, по словам Лаврентьева, обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в зонах деэскалации в Сирии.

В частности, указал он, Москва приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии.

Лаврентьев также сообщил, что военная полиция РФ в буферных зонах деэскалации в Сирии будет иметь лишь легкое вооружение.

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента РФ, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос — это не навязывание какого-то решения — о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией», — сказал он.

В ответ на это в Казахстане заявили, что не ведут переговоры об отправке своих военных в Сирию, позиция страны по этому вопросу остается неизменной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

Мнение эксперта.

Востоковед, доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко считает, что скромность сегодняшнего результата переговоров в Астане была прогнозируема.

По словам эксперта в этом конфликте, каждая из этноконфессиональных групп в Сирии «тянет одеяло на себя».

«В такой ситуации выработать некую общую платформу для урегулирования невозможно ни практически, ни теоретически. Поэтому пока прорывов ждать не стоит», — сообщил он РИА Новости.

«Деструктивный потенциал самого конфликта пока не исчерпан. Некоторые представители оппозиции еще полагают, что могут одержать в этом конфликте победу или добиться какого-то существенного прогресса в смысле учета каких-то своих интересов в будущей государственной модели Сирии. Но этого не произойдет. Подобного рода конфликты, затухают с исчезновением того самого деструктивного потенциала, как это было в Ливане в 1989, когда были подписаны Таифские соглашения, закончившие гражданскую войну», — сказал Демиденко.

По его словам, нужно готовиться к долгой, нудной, рутинной дипломатической работе.

«И ожидать, что, предположим, на следующем раунде переговоров в Астане будет достигнут какой-то прогресс — это тоже, по меньшей мере, слишком необоснованно. Будет долгий диалог, будет достаточно нудный, будут множиться претензии, но эту площадку закрывать ни в коем случае нельзя, в силу того, что она просто нужна. На этой площадке должны сходиться противоборствующие стороны, и, когда созреет для этого момент, они достаточно быстро, используя ее, выработают какую-то стратегию урегулирования», — добавил Демиденко.

Читайте также
Госдеп озвучил ключевые темы встречи Тиллерсона и Порошенко

Из Астаны — в Женеву.

Несмотря на скромный результат переговоров в Астане, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что следующий раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве 10 июля.

«Деэскалация — это само по себе внутренняя мера, что нужно — это прогресс на политическом уровне, поэтому мы, и я подтверждаю сегодня, начинаем новый раунд женевских переговоров 10 июля», — сказал де Мистура на пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии в Астане.

Он также отметил, что в Астане удалось достичь некоторого прогресса по Сирии, а от переговоров в Женеве также не надо ждать слишком много.

По его мнению, ожиданий от пятого раунда переговоров в Астане было много, но он не разочарован его результатами.

«Астана не стала разочарованием. Некоторый прогресс был. Нам стоит избегать завышенных ожиданий, чтобы мы смогли оценить прогресс, когда он будет достигнут. Это всегда хороший подход», — сказал он, отвечая на вопрос о своих ожиданиях относительно грядущих переговоров в Женеве.

Де Мистура также сообщил, что ООН продолжит работать на астанинской площадке для урегулирования в Сирии и хочет использовать этот прогресс на переговорах в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что успех предстоящего раунда переговоров по Сирии в Женеве будет зависеть от проходящей встречи в Астане, Россия, по его словам, рассчитывает на продолжение конструктивного диалога между сирийскими сторонами по конституции страны и борьбе с терроризмом.

«Надеемся, что в Женеве будет продолжен конструктивный диалог с участием сирийских сторон и будет продолжено обсуждение вопросов повестки дня, которая была раньше определена де Мистурой и которая была поддержана сирийскими сторонами. Нужно будет продолжать дискуссии по конституционным аспектам будущего сирийского государства и, конечно, речь должна и о активизации борьбы с терроризмом в лице ИГИЛ и “Джебхат Ан-Нусры” в первую очередь», — отметил замминистра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Таиланде таинственно пропадают туристы
Надувается суперпузырь. Что показал вирус 'Петя', покарав Украину
В Таиланде таинственно пропадают туристы
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь