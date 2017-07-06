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09:37 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Бабурин стал восьмым кандидатом на пост губернатора Севастополя

Севастопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Бабурина кандидатом на должность губернатора города, таким образом, число претендентов на пост выросло до восьми, сообщает официальный сайт избиркома Севастополя. Прямые выборы губернатора пройдут в Севастополе впервые.

Источник: РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Севастопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Бабурина кандидатом на должность губернатора города, таким образом, число претендентов на пост выросло до восьми, сообщает официальный сайт избиркома Севастополя.

Прямые выборы губернатора пройдут в Севастополе впервые. До этого глава города утверждался депутатами законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

«В Севастопольскую городскую избирательную комиссию кандидатом на должность губернатора города Севастополя Сергеем Николаевичем Бабуриным представлены необходимые документы о выдвижении. Рабочей группой горизбиркома был осуществлен прием документов, кандидату выдано письменное подтверждение в их получении», — сообщили в городском избиркоме.

Бабурин был выдвинут кандидатом на должность главы исполнительной власти Севастополя на внеочередном съезде политической партии «Российский общенародный союз», отметили в комиссии. Таким образом, число претендентов на пост губернатора выросло до восьми человек.

Ранее кандидатами на пост губернатора Севастополя стали врио главы города Дмитрий Овсянников (выдвинут президиумом генсовета «Единой России»), Иван Ермаков от регионального отделения партии «Патриоты России», Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Виктор Резанов от партии «Народ против коррупции», Никита Штыков от партии «Российская экологическая партия «Зеленые» и Николай Кряжев от «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС).

Сергей Бабурин — лидер партии «Российский общенародный союз», был ранее депутатом Государственной думы I, II и IV созывов и заместителем председателя Госдумы II и IV созывов.

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