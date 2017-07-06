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09:26 (мск), источник: Om1.ru

За пост губернатора Севастополя будут бороться сразу два омича

Сергей Бабурин, выдвинутый в качестве кандидата «Российским общенародным союзом», будет конкурировать на выборах с и.о. губернатора Дмитрием Овсянниковым, являющимся уроженцем Омска.

Кандидатура Бабурина, напомним, была выдвинута на внеочередном съезде партии «Российский общенародный союз» в Москве еще 3 июля. Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин является лидером этой партии, появившейся в 2011 году на платформе нескольких политических объединений.

Вчера, 5 июля 2017 года, Бабурин подал свои документы в избирательную комиссию Севастополя и сегодня был официально зарегистрирован в качестве кандидата.

Напомним, активная политическая карьера Бабурина началась в Омске. 58-летний Бабурин является выпускником юридического факультета Омского государственного университета. Затем долгое время преподавал в этом же вузе. С 1993 года являлся депутатом Госдумы, а в 2004 году стал вице-спикером российского парламента. В последнее время проживает в Москве.

О Бабурине известно, что он единственный из депутатов Верховного Совета выступил в декабре 1991 года против ратификации Беловежских соглашений, но большинство депутатов его тогда не поддержало. А в 1992 году он прилетал с группой депутатов в Севастополь, чтобы поддержать командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Касатонова, отказавшегося принимать присягу Украине.

Бабурин был одним из инициаторов постановления Верховного Совета России о незаконности решения 1954 года передать Крым в состав Украины.

Вторым кандидатом на выборах губернатора Севастополя станет исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников, назначенный на эту должность президентом России в 2016 году. Он является уроженцем города Омска, но в юности покинул наш город и высшее образование уже получил в Удмуртии. До приезда в Севастополь 40-летний Овсянников являлся заместителем министра промышленности и торговли России.

Всего на выборах будут бороться за губернаторское кресло восемь кандидатов. Это представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков, член КПРФ Роман Кияшко, представитель ЛДПР Илья Журавлев, кандидат от партии «Народ против коррупции» Виктор Резанов, представитель партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Никита Штыков и представитель клона коммунистической партии — Николай Кряжев, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости» (КПСС).

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