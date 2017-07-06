Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: дочь Панина Нюся рассказала, почему не хочет жить с мамой
СМИ: Орлова поведала историю о Рыжем "Иванушке"
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:10 (мск), источник: Om1.ru

Коммунистам и общественникам так и не удалось вернуть прямые выборы мэра Омска

Депутаты Заксобрания не поддержали идею проведения референдума.

Сегодня, 6 июля, на пленарном заседании Заксобрания Омской области общественная организация «Парнас» вновь выступила с идеей провести референдум по возврату прямых выборов мэра.

Это уже не первая подобная инициатива, но и на этот раз она потерпела фиаско. Так, председатель комитета по Законодательству Сергей Калинин объяснил, что предложение «Парнаса» противоречит законодательству. По нему нормы избрания мэра и глав поселений нельзя менять раз в пять лет.

В то время как коммуниста Андрей Алехин поддержал идею референдума. Но, по мнению политика, лучше сделать это бесплатно.

Андрей Алехин, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Омской области:

 — Лучше прямых выборов ничего не придумано. Выборы главы городского поселения в Нововаршавке это показали. Мы добивались возвращения прямых выборов два года. Было противодействие сильнейшее со стороны облправительства, но выборы состоялись.

Однако спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что победивший на выборах главы Нововаршавки Анатолий Кошара лидер, вне зависимости от политической принадлежности. И его выбрали. Но призвал коммунистов не примыкать к слишком демократичным объединениям.

 — А если мы все проголосуем за референдум? Нам прокурор скажет: «Вы 20 лет тут сидите и не научились законы исполнять», — высказался Варнавский.

В результате за отказ от референдума, который бы обошелся казне в 10 миллионов рублей, проголосовали 26 депутатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Коммунистам и общественникам так и не удалось вернуть прямые выборы мэра Омска
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь