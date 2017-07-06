Коммунистам и общественникам так и не удалось вернуть прямые выборы мэра Омска

Сегодня, 6 июля, на пленарном заседании Заксобрания Омской области общественная организация «Парнас» вновь выступила с идеей провести референдум по возврату прямых выборов мэра.

Это уже не первая подобная инициатива, но и на этот раз она потерпела фиаско. Так, председатель комитета по Законодательству Сергей Калинин объяснил, что предложение «Парнаса» противоречит законодательству. По нему нормы избрания мэра и глав поселений нельзя менять раз в пять лет.

В то время как коммуниста Андрей Алехин поддержал идею референдума. Но, по мнению политика, лучше сделать это бесплатно.

Андрей Алехин, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Омской области:

— Лучше прямых выборов ничего не придумано. Выборы главы городского поселения в Нововаршавке это показали. Мы добивались возвращения прямых выборов два года. Было противодействие сильнейшее со стороны облправительства, но выборы состоялись.

Однако спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что победивший на выборах главы Нововаршавки Анатолий Кошара лидер, вне зависимости от политической принадлежности. И его выбрали. Но призвал коммунистов не примыкать к слишком демократичным объединениям.

— А если мы все проголосуем за референдум? Нам прокурор скажет: «Вы 20 лет тут сидите и не научились законы исполнять», — высказался Варнавский.

В результате за отказ от референдума, который бы обошелся казне в 10 миллионов рублей, проголосовали 26 депутатов.