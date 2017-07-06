Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать несколько националистических сайтов
Среди них такие ресурсы, как «Спутник и Погром», «Русский сектор», «Правый взгляд».
Среди них такие ресурсы, как «Спутник и Погром», «Русский сектор», «Правый взгляд».
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд
«В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе “Спутник и Погром”, “Русский сектор”, “Правый взгляд” и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций “Правый сектор”, “Исламское государство Ирака и Леванта”, “Джабхат-ан-Нусра” и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, «в целях противодействия подобным проявлениям» Генпрокуратура РФ внесла пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента.