Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Щиты Венесуэлы
09:49 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать несколько националистических сайтов

Среди них такие ресурсы, как «Спутник и Погром», «Русский сектор», «Правый взгляд».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд интернет-ресурсов националистического характера, которые поддерживают запрещенные в РФ организации «Правый сектор», ИГ и «Джабхат-ан-Нусру». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе “Спутник и Погром”, “Русский сектор”, “Правый взгляд” и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций “Правый сектор”, “Исламское государство Ирака и Леванта”, “Джабхат-ан-Нусра” и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, «в целях противодействия подобным проявлениям» Генпрокуратура РФ внесла пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента.

Комментарии
5
Fox Mulder
Меня одно удивляет.В США за незаконное скачивания фильма(торрентом) в тюрьму сажают,а кровавый рЭжим все равно в России.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Вера -
а где она не кровавого цвета эта демократия?!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Даринский
интересно... Надо будет зайти посмотреть.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь