Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать несколько националистических сайтов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд интернет-ресурсов националистического характера, которые поддерживают запрещенные в РФ организации «Правый сектор», ИГ и «Джабхат-ан-Нусру». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе “Спутник и Погром”, “Русский сектор”, “Правый взгляд” и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций “Правый сектор”, “Исламское государство Ирака и Леванта”, “Джабхат-ан-Нусра” и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, «в целях противодействия подобным проявлениям» Генпрокуратура РФ внесла пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента.