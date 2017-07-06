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09:55 (мск), источник: ТАСС

В Турции задержана глава представительства Amnesty International

Идиль Эсер задержали в одном из отелей на острове Бююкада возле Стамбула, пишет газета Hurriyet.

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Глава турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер задержана в Турции. Об этом сообщила в четверг газета Hurriyet.

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По ее данным, сотрудники полиции задержали Эсер и еще 11 человек в одном из отелей на острове Бююкада возле Стамбула. Причины произошедшего не уточняются.

В начале июня власти Турции задержали в Измире председателя местного отделения правозащитной организации Танера Кылыча и еще 22 юриста по подозрению в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО.

Комментарии
1
Fox Mulder
Правозащитник это тот,чье мнение полностью совпадает с государственным департаментом США.
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