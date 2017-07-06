Сергей Брилка: В Иркутске есть демократия, но ей просто надо уметь пользоваться

В Иркутске есть демократия, просто ей нужно правильно пользоваться. Такое заявление сделал спикер ЗС Иркутской области Сергей Брилка, отвечая на вопрос об отклоненном парламентом законе о возврате прямых выборов мэра областного центра, на своей пресс-конференции сегодня, 6 июля. Он отметил, что Заксобрание — это серьезный орган, который не может менять избирательное законодательство каждый год. В сложившемся положении вещей, сказал Сергей Брилка, демократия в Иркутске осуществляется через выборы самых достойных людей города в депутаты Думы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Брилка напомнил, что в 2014 году был принят закон о выборах главы областного центра. Закон оспаривали, но Конституционный суд его подтвердил. На этом в вопросе легитимности мэра Иркутска была поставлена точка, считает Сергей Брилка.

«Вы спрашиваете, почему мы отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Отвечаю: мы приняли это решение, потому что только в 2014 году мы одобрили закон, по которому Иркутск сейчас живет. Когда мы говорим, что в процессе выборов мэра Иркутска должно участвовать все население города, мы не задумываемся, что действующий закон позволяет это сделать. Если население хочет, чтобы был избран достойный глава города, пусть выберет достойную Думу. Если люди выберут 35 самых достойных депутатов, то из них будет выбран лучший мэр. Когда группа товарищей поднимает флаг и говорит, что демократия в Иркутске загнана в угол, это не так. Демократией нужно правильно пользоваться», — прокомментировал Сергей Брилка.

Также спикер уточнил, почему депутаты Законодательного собрания отклонили инициативу КПРФ о возврате прямых выборов.

«Заксобрание это серьезный орган, который не будет менять избирательное законодательство каждый год. Докладываю: в 471-м МО Иркутской область есть прямые выборы глав и мэров. Где демократию загнали в угол? Не надо раздувать эту ситуацию, она форматируется не в угоду жителям Иркутска. Она форматируется, чтобы что-то говорить. Обратите внимание на четыре года работы Законодательного собрания. Мы единогласно принимаем конструктивные законопроекты. Когда вы видели, чтобы в Иркутской области единогласно принимали бюджет. “Против” мы голосуем, только когда есть некий “политический всплеск”. Не надо взбудораживать людей и собирать подписи», — подытожил Сергей Брилка.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять. Двое воздержались, еще двое не голосовали. Стоит отметить, что вопрос практически не обсуждался.

Напомним, что в начале апреля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других муниципалитетах региона.

Позже группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы — представители фракции КПРФ, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается признать утратившей силу часть 11 данной статьи:

«Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого муниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а Дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

Инициатива не направлена против действующего мэра Иркутска, а призвана вернуть жителям областного центра право голоса. Законопроект по этому вопросу сейчас находится в Заксобрании и, планировалось, что депутаты рассмотрят его на майской сессии областного парламента. Однако вопрос был сдвинут на июнь, из-за отсутствия заключения Думы Иркутска.

Напомним, небольшая перепалка случилась между депутатами Заксобрания Иркутской области Владимиром Матиенко и Борисом Алексеевым 8 июня на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Владимир Матиенко начал задавать вопросы о том, в какие сроки будут рассматриваться законопроекты о возврате прямых выборов мэра Иркутска и проведении референдума по этой теме. Председатель комитета Борис Алексеев сказал, что документы будут рассмотрены на второй июньской сессии, а Матиенко обвинил его в желании «слить» вопрос.