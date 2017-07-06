Путина утром 10 июля поведут на ИННОПРОМ

Программа визита Владимира Путина в Екатеринбург продолжает обрастать подробностями. Первоначально пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава государства 9 июля проведет в уральской столице неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори.

В дальнейшем оргкомитет выставки ИННОПРОМ-2017, которая будет проходить в мегаполисе с 10 по 13 июля, распространил информацию о том, что в первый день экспозиция для посетителей откроется не в 10.00, а в 12.00. «В утренние часы будут организованы обходы экспозиции для глав международных делегаций», — пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе.

Судя по повышенным мерам безопасности на нынешней выставке, обход будет устроен для Владимира Путина. Он впервые посещает ИННОПРОМ за все годы ее проведения.