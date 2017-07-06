Протоколы голосования с QR-кодами используют на 1,5 тыс. участков на выборах губернатора Свердловской области

«QR-технология будет впервые применена в Свердловской области в предстоящий 10 сентября 2017 года единый день голосования на 1554 избирательных участках», — говорится в сообщении.

Кроме того, члены облизбиркома утвердили перечень избирательных участков, где будут использованы КОИБы.

«В общей сложности предполагается использование 649 таких комплексов», — отмечается в пресс-релизе.

Большая часть будет размещена в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле. По 20 КОИБов установят в Новоуральске и Полевском.

Также избирком на заседании утвердил перечень участков для голосования избирателей, оформивших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. В списке 258 участков, находящихся на территории всех муниципальных образований.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября этого года.

В избирательную комиссию региона поступили документы от восьми кандидатов.