Назаров похвалил омских депутатов перед уходом на каникулы
В четверг, 6 июля, состоялось заключительное заседание сессии регионального парламента.
В четверг, 6 июля, состоялось заключительное заседание сессии регионального парламента.
После рассмотрения 24 вопросов повестки спикер ЗС Владимир Варнавский наградил парламентариев почетными грамотами за работу. Затем слово взял губернатор Виктор Назаров, поблагодарив депутатов за конструктивную работу и пообещав, что меньше работы у депутатского корпуса не будет.
«Хотел бы поблагодарить вас за конструктивную работу и отметить ваше понимание тех задач и вопросов, которые стоят перед нами. Это, прежде всего, благополучие людей, проживающих в Омской области. Действительно здесь возникали и споры, и дебаты. Но мы всегда находили верные пути, которые были направлены на решение проблем и задач. Год был сложным, но впереди еще очень много работы. Поэтому я надеюсь на продолжение конструктивного сотрудничества, которое сложилось у вас совместно с правительством. Спасибо вам огромное», — обратился Виктор Назаров к депутатам.
Теперь народные избранники уходят на каникулы. Следующее заседание VI созыва Законодательного собрания состоится 28 сентября.