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10:16 (мск), источник: СуперОмск

Назаров похвалил омских депутатов перед уходом на каникулы

В четверг, 6 июля, состоялось заключительное заседание сессии регионального парламента.

Источник: РИА "Новости"

После рассмотрения 24 вопросов повестки спикер ЗС Владимир Варнавский наградил парламентариев почетными грамотами за работу. Затем слово взял губернатор Виктор Назаров, поблагодарив депутатов за конструктивную работу и пообещав, что меньше работы у депутатского корпуса не будет.

«Хотел бы поблагодарить вас за конструктивную работу и отметить ваше понимание тех задач и вопросов, которые стоят перед нами. Это, прежде всего, благополучие людей, проживающих в Омской области. Действительно здесь возникали и споры, и дебаты. Но мы всегда находили верные пути, которые были направлены на решение проблем и задач. Год был сложным, но впереди еще очень много работы. Поэтому я надеюсь на продолжение конструктивного сотрудничества, которое сложилось у вас совместно с правительством. Спасибо вам огромное», — обратился Виктор Назаров к депутатам.

Теперь народные избранники уходят на каникулы. Следующее заседание VI созыва Законодательного собрания состоится 28 сентября.

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