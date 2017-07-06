Аксенов заявил о грядущей отставке чиновников в Крыму

Аксенов заявил, что кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

«В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова», — заявил Аксенов.

Кроме того, глава республики уволил с должности главу администрации Ялты Андрея Ростенко. «Кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что кадровые перестановки — «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».