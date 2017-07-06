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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил о грядущей отставке чиновников в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов заявил, что кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

«В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова», — заявил Аксенов.

Кроме того, глава республики уволил с должности главу администрации Ялты Андрея Ростенко. «Кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что кадровые перестановки — «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».

Комментарии
1
Сергей Иванов
Задрал он с этой кадровой чехардой... все никак не соберет квартет? Так, мож дирижера поменять надо?
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