Николай Меркушкин ответит на актуальные вопросы развития региона

В частности, речь пойдет о ситуации в промышленности, строительной сфере, сельском хозяйстве и образовании. Николай Меркушкин ответит на вопросы, касающиеся масштабных дорожных работ и реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе, даст оценку ситуации на АвтоВАЗе и первым результатам работы Тольятти как территории опережающего развития.

Отдельный блок программы будет посвящен реформе местного самоуправления и роли общественных советов микрорайонов в жизни Самары.

В «Главной теме» также обсудят подготовку Самарской области к ЧМ-2018, в том числе реконструкцию знаковых мест Самары — четвертой очереди набережной, Струковского сада, площади Куйбышева и площади Славы.

Интервью с Николаем Меркушкиным выйдет в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 6 июля, в 19:00.