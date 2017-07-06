Спустя полгода скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с Трампом

Источник: AP 2017

К моменту этой встречи Дональд Трамп будет находится на посту президента уже почти полгода (а точнее — 168 дней). Во время предвыборной кампании Трамп и Путин не раз обменивались любезностями, демонстрируя уважение и даже симпатию друг к другу. Но после вступления Трампа в должность они ограничивались лишь телефонными переговорами. Трамп за время вступления в должность успел принять у себя премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, премьера Японии Синдзо Абэ, совершить большой визит на Ближний Восток. Также президент США успел лично пообщаться с лидерами всех стран-участниц «нормандского формата» по украинскому урегулированию. В марте он принял в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель и новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона. В июне в Вашингтоне состоялась встреча с президентом Украины Петром Порошенко. В ожидании встречи Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 7 июля «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. До официального объявления Кремль подчеркивал, что формат встречи не имеет значения.

Но теперь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: пройдет полноценная «сидячая» встреча, а не быстрая беседа «на ногах».

Сколько времени будет в распоряжении двух лидеров ни Москва, ни Вашингтон не раскрывают. Окончательно это не определено, но «беседа будет достаточно обстоятельная», пообещал помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков, хотя и будет ограничена по времени.

Фоторепортаж Зомби Большой двадцатки В немецком Гамбурге перед саммитом G20 прошла демонстрация «1000 фигур».

В Кремле «много ждут» от встречи, рассказывал журналистам Ушаков. «Во-первых, первый контакт очень важен, и есть, что обсуждать», — добавил он. Поскольку встреча первая, главное в ней — первое знакомство президентов, отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си. Он ожидает, что между лидерами установится рабочий диалог, который «жизненно, наверное, необходим для решения критической массы конфликтов и проблем». «Внутриполитическое противостояние в США серьезно ударило по российско-американским отношениям. Иной раз поражаешься, с какой легкостью в американском политическом классе готовы жертвовать нормальностью в наших отношениях», — подтвердил в интервью ТАСС покидающий в июле свою должность посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк. Кремль ожидает, что именно на этой встрече может начаться восстановление российско-американских отношений, которые планомерно ухудшались с 2014 года. В Москве ожидали, что отношения начнут налаживаться после избрания Трампа президентом, но ситуация лишь ухудшилась, говорил Би-би-си высокопоставленный кремлевский чиновник, не уполномоченный давать официальные комментарии для прессы. «Трамп оказался заложником внутриполитического наследия, переданного ему Обамой», — объяснял не оправдавшиеся надежды российский чиновник. Сирия и санкции Последние месяцы отношения России и США обсуждались в контексте скандалов вокруг избирательной кампании Трампа (из-за подозрений в контактах с российскими чиновниками в администрации американского президента прошли масштабные перестановки, а сам Трамп находится в центре расследования о возможном сговоре между Москвой и членами его избирательного штаба).

Трамп намеревается затронуть на встрече с Путиным вопрос о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы, сообщал телеканал Си-эн-эн.

Однако он не будет ключевым, пишет New York Times. Россия сосредоточится на вопросах об Украине и Сирии, перечислял повестку встречи Песков. Также Москва будет говорить о контроле над вооружениями и стратегической стабильности, координации в борьбе с наркотрафиком и распространением оружия массового уничтожения, говорил Ушаков.

Однако ни по одному из вопросов у стран нет единой позиции. Дмитрий Песков говорил, что Россия расскажет о «безальтернативности минских договоренностей». А госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее отмечал, что США не хотели бы быть «связанными по рукам» условиями минских соглашений и не исключил поиска урегулирования в Украине за их рамками. США готовы уступить России лидерство России в урегулировании внутриполитической ситуации в Сирии и определении дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада, писал со ссылкой на неназванные источники Foreign Policy. Вашингтон намерен сосредоточиться в Сирии только на борьбе с ИГ (организация признана экстремисткой и запрещена в России, Британии и других странах), отмечали источники издания. Об этом же в мае говорил и Тиллерсон. Нельзя сводить встречу президентов к решению технических вопросов и вместе с тем нельзя ожидать, что будут разрешены вопросы, которые требуют очень серьезных переговоров, сказал Би-би-си бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов. «И сирийская проблема, и украинская проблема не имеют простых форм и решений. Важно, чтобы президентами были даны поручения специалистам для поиска решений. Даже в годы холодной войны стороны доказывали, что когда есть политическая воля, можно достигать договоренности по самым сложным проблемам», — отметил Иванов. Не менее сложный и нерешаемый вопрос — это американские санкции.

Сенат США одобрил расширение санкций против Ирана и России, но конгресс будет рассматривать их уже после саммита G20.

Кроме того, администрация Трампа расширила «персональные» санкционные списки физических лиц и организаций. Кремль новые санкции комментировал «с сожалением». Дачи и погода Россия требует решения вопроса о закрытии доступа дипломатов в резиденции в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Сотрудников российского посольства перестали пускать туда в 2016 году под предлогом ведения российской стороной разведывательных операций с загородных баз. Терпение Москвы на исходе, говорил недавно Песков, и в скором времени Россия обсудит ответные меры.

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Без решения проблем дипломатов, без нейтралитета и соблюдения норм дипломатической деятельности невозможно вернуться к решению более сложных вопросов — безопасности, политики и других, говорит директор Института Кеннана Мэтью Рожанский. Именно эти темы станут основной повесткой первой встречи двух президентов, полагает он. «Когда избивают американского аккредитованного дипломата у стен посольства на российской земле — это не одно и то же, что жесткие вопросы или выпады прессы в отношении посла России. Кстати, напомню, что [бывший] посол [США в России Майкл] Макфол сталкивался с чем-то похожим в бытность работы в Москве. Думаю, что в основе гарантии с обеих сторон — надлежащее отношение к дипломатическим миссиям друг друга. Это касается как людей, так и собственности», — отмечает Рожанский. «Такие вопросы… А чего мы ждем от того, какой будет погода?» — ответил журналистам на вопрос об ожидания от встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров. Петр Козлов

Русская служба Би-би-си.