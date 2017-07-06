Над Иркутском замечен новый сверхманевренный истребитель

Взлету «юбилейного» Су-30СМ предшествовал подъем в воздух 99-го истребителя, состоявшийся в конце июня. ВКС России активно переоснащаются на новую технику: на сверхманевренные истребители пересели летчики Курска, Крыма, Морской авиации и пилотажной группы «Русские витязи». Новейшие истребители охраняют небо над Сирией.

Сверхманевренный Су-30СМ является адаптацией для российских ВКС экспортных истребителей Су-30МКИ/МКМ, поставлявшихся в Алжир, Индию и Малайзию. Самолет оснащен радаром с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Тяжелый истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокировки аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любых условиях. Двухместный Су-30СМ может работать и командной машиной — его мощный радар способен подсвечивать цели для истребителей группы. Самолет готов к применению существующего и перспективного высокоточного вооружения классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».