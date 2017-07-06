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11:08 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: учения «Запад-2017» — значимый шаг в обеспечении национальной безопасности

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Источник: AP 2017

6 июля, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» — это значимый шаг в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Многие из вас в сентябре этого года примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2017”. Это значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Важное место при обеспечении нацбезопасности Беларуси отводится также Министерству по чрезвычайным ситуациям. «Выпускникам вузов системы МЧС предстоит продолжить работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций и их последствий. Использовать эффективные способы реагирования на возникающие аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Улучшить гражданскую оборону страны и обеспечить безопасность при строительстве Белорусской атомной электростанции», — сказал Президент.

«С учетом возрастания террористической опасности в мире, активизации незаконной миграции, распространения наркотиков, ввоза оружия необходимо совершенствовать систему обеспечения пограничной безопасности государства, — обратил внимание белорусский лидер. — Эти же риски оказывают существенное влияние на состояние общественной безопасности. В связи с этим серьезного улучшения требует работа органов внутренних дел по обеспечению безопасной жизни и деятельности граждан».

Одним из приоритетных направлений в деятельности офицеров всех силовых ведомств Президент назвал воспитание у подчиненных чувства патриотизма, готовности к защите государства.

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