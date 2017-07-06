В Госдепе заговорили о возможном присоединении США к «нормандскому формату»

Соединенные Штаты Америки изучают пути поддержки работы «нормандского формата». Об этом в Вашингтоне на правах анонимности заявили представители Государственного департамента, комментируя визит секретаря Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Украину, сообщается на сайте американского дипломатического ведомства.

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«Относительно украинского вопроса, я бы сказал, что все члены “нормандского формата” — Франция, Германия, Украина и Россия выразили свое желание, чтобы США стали стороной, с которой они бы могли сотрудничать на переговорах, не как с членом “нормандского формата”, а как с важной поддержкой этого формата и посредником этих стран в переговорах по выполнению Минских соглашений», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, среди всех четырех стран «нормандского формата» наблюдается широкая поддержка о привлечении США к переговорам.

«Мы сейчас рассматриваем лучшие способы, каким образом мы можем поддержать “нормандский формат” и Минские переговоры», — добавил он.

Как сообщал УНИАН, Тиллерсон 9 июля совершит свой первый официальный визит в Киев.