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11:08 (мск), источник: ТАСС

Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича подали заявление в правоохранительные органы о совершении госпереворота в стране.

Источник: Reuters

Об этом в четверг заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, выступая перед началом очередного судебного заседания.

«Процессы [судебные] не заканчиваются, только начинаются. Борьба начинается по следующим направлениям: первое, по которому будет обеспечена возможность Януковича ответить на все вопросы — это будет в рамках уже поданного им в ГПУ заявления о госперевороте. В его рамках непосредственно будут допрашиваться все чиновники, которые не пожелали прийти на допросы», — отметил Сердюк, уточнив, что заявление о госперевороте защита подала от имени экс- президента еще 20 июня.

По словам защитника, в иске речь идет о насильственной смене власти в стране, а также ее последствиях.

«Это война, потеря территориальной целостности и другие негативные последствия», — уточнил он.

Также, продолжил Сердюк, «защита инициирует вопрос о привлечении к ответственности за грубое игнорирование принципов правосудия». «В ближайшее время подадим документы в международные инстанции и инициируем начало уголовного дела по составу суда», — сообщил адвокат.

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При этом он отметил, что позиция Януковича была и остается неизменной. «Он и его участие должно быть обеспечено во всех процессах. Это должно быть публично и официально. Не по скайпу, не в Facebook, не по телефону, а только путем применения международного права», — подчеркнул он.

Кроме того, адвокат сообщил, что было подано «заявление, которым констатирована невозможность совершения правосудия» Оболонским районным судом Киева. «Янукович поставил точку в этом процессе, который стал политическим ток-шоу. Количество правонарушений, которые были совершены Генпрокуратурой и судом, ставят на нем точку и приводят к никчемности любого решения», — сказал Сердюк.

Адвокат отметил, что попытки Генпрокуратуры легитимизировать процесс путем назначения государственного защитника из Центра бесплатной правовой помощи, не удастся. «Суд сделал невозможным его участие в процессе, а суд без участия Януковича не будет иметь юридический силы».

Сердюк подчеркнул, что при этом Янукович «не намерен прекращать борьбу и передал в Генпрокуратуру свое заявление о совершении госпереворота в 2014 году, в котором высветлены все события, в рамках которого будут допрошены все причастные лица, в том числе и генеральный прокурор Юрий Луценко».

«Заявление уже подано, мы ждем регистрации заявления и внесения соответствующей информации в Единый реестр», — сказал он.

Кроме того, по словам Сердюка, подано заявление об уголовном правонарушении в связи с незаконным формированием состава суда, который принимает решения под колоссальным давлением.

Защита Януковича также намерена ускорить подачу заявлений во все международные инстанции.

Янукович в среду заявил о своем решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были «нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы», а итог суда «заранее определен».

6 июля в Оболонском суде продолжится заседание по делу Януковича. Суд планирует приступить к рассмотрению законодательств. Ранее судом было принято решение о заочном рассмотрении дела бывшего президента Украины.

Комментарии
1
иваныч туземец
теперь хана поросенкам
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