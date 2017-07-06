Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине

«Процессы [судебные] не заканчиваются, только начинаются. Борьба начинается по следующим направлениям: первое, по которому будет обеспечена возможность Януковича ответить на все вопросы — это будет в рамках уже поданного им в ГПУ заявления о госперевороте. В его рамках непосредственно будут допрашиваться все чиновники, которые не пожелали прийти на допросы», — отметил Сердюк, уточнив, что заявление о госперевороте защита подала от имени экс- президента еще 20 июня.

По словам защитника, в иске речь идет о насильственной смене власти в стране, а также ее последствиях.

По словам защитника, в иске речь идет о насильственной смене власти в стране, а также ее последствиях.

Также, продолжил Сердюк, «защита инициирует вопрос о привлечении к ответственности за грубое игнорирование принципов правосудия». «В ближайшее время подадим документы в международные инстанции и инициируем начало уголовного дела по составу суда», — сообщил адвокат.

При этом он отметил, что позиция Януковича была и остается неизменной. «Он и его участие должно быть обеспечено во всех процессах. Это должно быть публично и официально. Не по скайпу, не в Facebook, не по телефону, а только путем применения международного права», — подчеркнул он.

Кроме того, адвокат сообщил, что было подано «заявление, которым констатирована невозможность совершения правосудия» Оболонским районным судом Киева. «Янукович поставил точку в этом процессе, который стал политическим ток-шоу. Количество правонарушений, которые были совершены Генпрокуратурой и судом, ставят на нем точку и приводят к никчемности любого решения», — сказал Сердюк.

Адвокат отметил, что попытки Генпрокуратуры легитимизировать процесс путем назначения государственного защитника из Центра бесплатной правовой помощи, не удастся. «Суд сделал невозможным его участие в процессе, а суд без участия Януковича не будет иметь юридический силы».

Сердюк подчеркнул, что при этом Янукович «не намерен прекращать борьбу и передал в Генпрокуратуру свое заявление о совершении госпереворота в 2014 году, в котором высветлены все события, в рамках которого будут допрошены все причастные лица, в том числе и генеральный прокурор Юрий Луценко».

«Заявление уже подано, мы ждем регистрации заявления и внесения соответствующей информации в Единый реестр», — сказал он.