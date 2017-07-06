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11:53 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко официально определил вступление в НАТО как одну из ключевых целей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы по поводу внешнеполитического курса Украины», которым восстанавливается курс страны на членство в НАТО.

По информации пресс-службы главы государства, отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов Альянса.

«Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

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8 июня 2017 года Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов. Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.

В альянсе приняли к сведению соответствующее решение украинского парламента.

Комментарии
8
Анатолий Архипов
Правильно. Зачем завоевывать территории для своих баз, когда проще устроить революцию и посадить на трон петрушку, который сам все сдаст. Нашим пора также научиться делать. Интересно, как сами украинцы к этому нато относятся?
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Дмитрий Белоусов
То есть он подписал приговор Украине . Нато под Брянские леса -равносильно тому что Украина на веки полигон для испытаний , а Донбасс может спокойно выйти из всяких переговоров в Минске и повернуть историю в сторону вхождения в состав России.
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Геннадий Воронов
Америка гнёт свою линию. А вот мы?!
Где наша линия? Нефть, газ , уголь.
Кому, куда, за что? За Донбасс?
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Киев стремится в НАТО и закрепляет это в законе о нацбезопасности
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8 июня© Ньюстюб
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