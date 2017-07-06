Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром»

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Роскомнадзор после обращения Генпрокуратуры заблокировал доступ пользователей к целому ряду сайтов экстремистской и националистической направленности.

Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет заблокированы ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка.

Ранее Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд интернет-ресурсов националистического характера, которые поддерживают запрещенные в РФ организации «Правый сектор», ИГ и «Джабхат-ан-Нусру».

«В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе “Спутник и Погром”, “Русский сектор”, “Правый взгляд” и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций “Правый сектор”, “Исламское государство Ирака и Леванта”, “Джабхат-ан-Нусра” и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что «государство ведет системную и последовательную работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом».

«Одним из важнейших направлений деятельности в этой сфере является контроль и пресечение распространения экстремисткой, террористической и националистической информации в сети Интернет», — подчеркнул Жаров.