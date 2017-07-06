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12:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер Заксобрания: Войны между парламентом и правительством Иркутской области нет

Сергей Брилка попросил не путать дискуссию с противостоянием.

Источник: IrkutskMedia.ru

Войны между Законодательным собранием и правительством Иркутской области нет, заявил спикер регионального парламента Сергей Брилка сегодня, 6 июля, в ходе своей пресс-конференции. По словам председателя ЗС, многие путают войну с дискуссией. Напомним, заслушав отчет губернатора региона Сергея Левченко о работе правительства в 2016 году, Сергей Брилка призвал команду главы области пользоваться одной статистикой с депутатами парламента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Глава областного парламента отметил, что у многих людей есть желание увидеть войну между исполнительной и законодательной властью. Но, этой войны нет и не будет.

«Есть совершенно нормальная дискуссия. Есть свое представление у депутатов и у правительства. Мы работаем, и ряд законопроектов проходили через бурную дискуссию, но в итоге заканчивались спокойным голосованием. Это могло казаться нереальным в начале обсуждения вопроса, но мы садились за стол переговоров и все решали. То, что экономический блок подготовил губернатору не совсем корректные цифры, — это правда. За день до отчета губернатора мы предоставили в правительство абсолютно легитимную статистическую информацию. Когда цифры передергиваются, мне это не совсем понятно. Войны нет. Даже если кто-то этого сильно хочет. Это нормальная работа», — прокомментировал Сергей Брилка.

Напомним, в ходе отчета о работе правительства Иркутской области за 2016 годы глава региона Сергей Левченко отметил, что общая оценка населением деятельности органов исполнительной власти составляет 40,1%, а уровень одобрения населения деятельности руководства Законодательного собрания Иркутской области еще меньше — не достигает 25%. По словам губернатора, эту статистику подготовил Байкальский государственный университет.

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