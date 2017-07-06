Управление архитектуры Челябинска: Строительство вблизи «Золотой Горы» не затронет захоронения репрессированных

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 29 июня в Челябинске прошли общественные слушания, где дали высказаться противникам «строительства на костях» — то есть, возведения жилых зданий на территории мемориального комплекса «Золотая гора». Здесь на площади в 15 гектаров было обнаружено 11 шахт с останками расстрелянных во время сталинских репрессий. Однако доводы против застройки в тот день услышаны не были. Собравшиеся получили в ответ лишь сухой вердикт: «Препятствовать строительству в этом месте на сегодня нет никаких оснований». Правда, было решено провести юридическую экспертизу проекта — ожидаются ее результаты.

Но по словам Сергея Самсонова, речь о непосредственном начале строительства пока не идет, соответствующее решение еще не принято. На будущей неделе в главном управлении архитектуры и градостроительства Челябинска пройдет встреча со специалистами, проводившими в 2006 году другую экспертизу объекта: с позиций культуры, истории и краеведения.

Среди приглашенных — непосредственные участники раскопок в шахтах, куда в 30-е годы были сброшены тела расстрелянных и замученных. Как заметил Самсонов, южноуральские археологи и краеведы смогут лишний раз поделиться тем ужасом, который они пережили, соприкоснувшись с историей своей страны в таком формате.