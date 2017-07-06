Кокорин попросил Назарова спасти предпринимателей от разорения
На заседании омского Заксобрания был поддержан депутатский запрос от Валерия Кокорина на имя главы региона Виктора Назарова.
На заседании омского Заксобрания был поддержан депутатский запрос от Валерия Кокорина на имя главы региона Виктора Назарова.
Он касается ситуации вокруг постановления № 108-п, по которому омским предприятиям резко повысили стоимость аренды земли. По разным оценкам, от зачисляемой задним числом повышенной арендной платы пострадали от 2 до 6 тысяч организаций. Многие просто не могут взвалить на себя подобные выплаты и находятся на грани банкротства.
Валерий Кокорин пояснил, что постановлению правительства следует либо придать обратную силу, либо увеличить рассрочку для бизнесменов от 5 до 8 лет. Кроме того, депутат настаивает на прокурорской проверке рыночной оценки земли в городе. Парламентарий возмущен, как стоимость участков могла вырасти в 200 раз.
«Пока не удалось решить задачу уменьшения и справедливости в начислении арендной платы. У меня обращение к губернатору и вся надежда на его волевое решение. Нужно или принять решение об изменении 108-го постановления с обратной силой, или принять меры, которые сгладят эти огромные платежи, начисленные задним числом за два года. Например, принять экономически обоснованную рассрочку на срок от 5 до 8 лет. Отменить пени. На
Коллеги поддержали его. Виктор Стручаев добавил, что от ситуации страдают работники предприятий, попавших под действие постановления. Игорь Антропенко поддержал идею обратиться к силовым структурам.
«Конечно, рассрочку надо предусматривать, может быть, на 2018 год коэффициенты снизить и внести изменения в 108-п. Давайте поддержим», — резюмировал спикер Заксобрания Владимир Варнавский.
Теперь депутатам предстоит ждать ответа от губернатора, после которого будет понятно, как можно поддержать омских бизнесменов. Кроме того, проверку проведут надзорные органы.