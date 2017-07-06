Кокорин попросил Назарова спасти предпринимателей от разорения

Он касается ситуации вокруг постановления № 108-п, по которому омским предприятиям резко повысили стоимость аренды земли. По разным оценкам, от зачисляемой задним числом повышенной арендной платы пострадали от 2 до 6 тысяч организаций. Многие просто не могут взвалить на себя подобные выплаты и находятся на грани банкротства.

Валерий Кокорин пояснил, что постановлению правительства следует либо придать обратную силу, либо увеличить рассрочку для бизнесменов от 5 до 8 лет. Кроме того, депутат настаивает на прокурорской проверке рыночной оценки земли в городе. Парламентарий возмущен, как стоимость участков могла вырасти в 200 раз.

«Пока не удалось решить задачу уменьшения и справедливости в начислении арендной платы. У меня обращение к губернатору и вся надежда на его волевое решение. Нужно или принять решение об изменении 108-го постановления с обратной силой, или принять меры, которые сгладят эти огромные платежи, начисленные задним числом за два года. Например, принять экономически обоснованную рассрочку на срок от 5 до 8 лет. Отменить пени. На год-два уменьшить коэффициенты по новому способу начисления аренды. Дать право льготного выкупа земли — тогда перепуганные ситуацией предприятия нам сотни миллионов в бюджет принесут! В горсовете депутаты уже направили обращение в КСП, чтобы там изучили ситуацию. Нам тоже нужно привлечь прокуратуру, правоохранительные органы, чтобы понять, как стоимость земли могла в 200 раз подскочить!» — заявил Валерий Кокорин.

Коллеги поддержали его. Виктор Стручаев добавил, что от ситуации страдают работники предприятий, попавших под действие постановления. Игорь Антропенко поддержал идею обратиться к силовым структурам.

«Конечно, рассрочку надо предусматривать, может быть, на 2018 год коэффициенты снизить и внести изменения в 108-п. Давайте поддержим», — резюмировал спикер Заксобрания Владимир Варнавский.

Теперь депутатам предстоит ждать ответа от губернатора, после которого будет понятно, как можно поддержать омских бизнесменов. Кроме того, проверку проведут надзорные органы.