«Черноморнефтегаз» возглавит замглавы правительства Крыма Зимин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен назначить главой ГУП «Черноморнефтегаз» своего заместителя в правительстве региона Бориса Зимина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен назначить главой ГУП «Черноморнефтегаз» своего заместителя в правительстве региона Бориса Зимина.
В четверг Аксенов в четверг сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и
«Будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК “Черноморнефтегаз”. На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака, отметил глава региона.
Полномочия Игоря Шабанова как генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз» были прекращены в конце марта. Аксенов отмечал, что смена руководства компании необходима для повышения эффективности ее работы.