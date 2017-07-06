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11:20 (мск), источник: Новости Перми

Пермскую сетевую компанию возглавил Максим Рябенко

С 6 июля 2017 года техническим директором — главным инженером теплоснабжающего предприятия ООО «Пермская сетевая компания» назначен Максим Рябенко.

Среди первоочередных задач, поставленных Максиму Рябенко руководством Пермского филиала «Т Плюс» — обеспечение высокого уровня проведения летней ремонтной кампании, повышение эффективности производственных процессов и надежное прохождение предстоящего отопительного сезона.

Максим Сергеевич Рябенко родился 24 апреля 1982 года в Новосибирске. Окончил факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета по специальности «Инженер-теплотехник» и факультет дополнительного профессионального образования этого же вуза по направлению «Экономика предприятий и организаций». В 2006—2011 и 2013−2014 гг. трудился на должностях ведущего инженера и начальника производственно-технического управления в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», в 2011—2013 гг. — главный эксперт по эксплуатации оборудования «ТГК-11». С 2015 по май 2017 года работал в филиале «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» — начальником производственно-технического управления и заместителем главного инженера по эксплуатации теплосетей.

ООО «Пермская сетевая компания» является единым оператором по транспортировке и сбыту тепловой энергии потребителям в г. Перми и других городах Прикамья. Только в Перми ООО «ПСК» осуществляет эксплуатационное и ремонтное обслуживание более 300 центральных тепловых пунктов, более 900 км магистральных тепловых сетей (в однотрубном исполнении) и 500 км квартальных и распределительных сетей (в однотрубном исполнении). По объему эксплуатируемых активов ООО «ПСК» является одной из самых крупных региональных сетевых компаний России.

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