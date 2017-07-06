«Было предсказуемо»: Янукович рассказал о воссоединении Крыма с Россией

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Предсказуемое решение

Отвечая на вопросы журналистов, Янукович отметил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины.

«Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», — заявил экс-президент в эфире телеканала «Россия 24».

«Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил Янукович.

По его словам, дать ответ на «болезненный» вопрос о Крыме могут лишь «время и люди».

Дело о госизмене

Янукович также прокомментировал дело о государственной измене, которое возбудили против него новые украинские власти. По его мнению, исход процесса уже определен.

«Генеральный прокурор (Украины — ред.) фактически уже назвал дату окончания суда — 24 августа 2017 года, и то, что будет принято решение о моем пожизненном заключении», — сказал политик.

По словам экс-президента, судебное следствие по его делу было сфальсифицировано.

«Генпрокуратура Украины в самые короткие сроки сочинила обвинительный акт, даже не ознакомив меня с ним и не допросив меня, на чем я неоднократно настаивал. Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением Генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ», — отметил Янукович.

«А как же они хотят судить меня, не получив никаких показаний ни от меня, ни от моих свидетелей? Это явно подтверждает факт политического преследования», — подчеркнул экс-президент.

По его словам, с помощью дела о госизмене Киев пытается оправдать собственные преступления.

«Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а, на самом деле, судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны», — уверен бывший глава Украины.

Правда о Майдане

При этом Янукович уверен, что рано или поздно правда о событиях на Майдане в 2014 года будет установлена.

«Все предыдущие годы они (нынешняя власть. — Прим. ред.) делали все, чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организовывали стрельбу снайперов, которые стреляли как по бойцам “Беркута”, так и по бойцам Майдана. Это была провокация, которая была направлена, чтобы обвинить во всех бедах правоохранителей и украинскую власть», — заявил экс-президент, отметив, что многие участники событий в центре говорят начинают понимать, что стреляли из зданий, которые контролировал Майдан.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов.

Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

У новой власти нет будущего

Виктор Янукович также заявил, что у нынешней власти на Украине нет перспектив.

«Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает», — пояснил экс-президент.

«У них (власти в Киеве) есть шанс остановится и мирным путем, по-хорошему уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жесткие», — добавил он.

В конце мая социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому 76% украинцев считают, что ситуация в стране развивается «в неправильном направлении». При этом действия власти одобряют лишь 13% опрошенных.

Падает и рейтинг самого президента Петра Порошенко. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12% голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15% украинцев.

Похожие результаты и в партийных предпочтениях — за «Батькивщину» Тимошенко готовы отдать голос 13,9% украинцев, а за «Блок Петра Порошенко» — лишь 10,2%. При этом президентская партия уступает в популярности и «Оппозиционному блоку» — 10,4%.