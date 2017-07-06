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12:22 (мск), источник: Pro Город Самара

Власти Самары подсчитывают ущерб от урагана

Мэр Самары Олег Фурсов дал поручение сформировать специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного стихией жителям города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным областного ГУ МЧС, в Самаре повалило 57 деревьев, 46 из которых уже убрали. Остальные 11, которые упали во дворах, уберут управляющие компании. Рухнувшие деревья повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения (восстановлено около 2:00). Также в городе были зафиксированы 9 случаев повреждения кровли многоквартирных домов и 3 случая повреждения широкоформатных конструкций.

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