Власти Самары подсчитывают ущерб от урагана

По данным областного ГУ МЧС, в Самаре повалило 57 деревьев, 46 из которых уже убрали. Остальные 11, которые упали во дворах, уберут управляющие компании. Рухнувшие деревья повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения (восстановлено около 2:00). Также в городе были зафиксированы 9 случаев повреждения кровли многоквартирных домов и 3 случая повреждения широкоформатных конструкций.