Власти Самары подсчитывают ущерб от урагана
Мэр Самары Олег Фурсов дал поручение сформировать специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного стихией жителям города, сообщает
Мэр Самары Олег Фурсов дал поручение сформировать специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного стихией жителям города, сообщает
По данным областного ГУ МЧС, в Самаре повалило 57 деревьев, 46 из которых уже убрали. Остальные 11, которые упали во дворах, уберут управляющие компании. Рухнувшие деревья повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения (восстановлено около 2:00). Также в городе были зафиксированы 9 случаев повреждения кровли многоквартирных домов и 3 случая повреждения широкоформатных конструкций.