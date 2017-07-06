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11:43 (мск), источник: Интерфакс

Минобрнауки анонсировало реформу с «возвращением школ в государство»

Ольга Васильева заявила, что сейчас 44 тысячи школ министерству образования не подчиняются, поэтому их надо передать от муниципальных властей региональным.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Министр образования и науки РФ Ольга Васильева анонсировала масштабную реформу школьного образования в России — передачу школ от муниципальных властей региональным.

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«Когда принималась эта реформа (в 1990-е годы — ИФ), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, — я позволю себе такой термин произнести — “государственные школы”. То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — сказала Васильева в четверг на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науки.

По словам министра, нынешняя система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен — в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе. Министр отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния.

«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», — сказала Васильева.

Комментарии
3
Анатолий Архипов
Главное, чтобы потом глупые и разрущающие образование правила не спускали на эти школы, как делают сейчас. Дети в начальных классах учатся с нагрузкой как в колледже. В ссср было качественное образование и дети не сидели за домашкой весь вечер с родителями. Сейчас же со 2го класса инъяз и информатика. Куда им?? Только читать и писать научились.
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Татьяна Еремина
Это когда государство ушло из здравоохранения, культуры, образования стало невозможно жить...Но в культуре государство давно присутствует и финансирует театры, музеи, библиотеки..и пр. Теперь вернуться в образование и получить наконец качественное образование по аналогии с советским!
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Виктор Гущин
Странное дело: в прежней России основная масса школ была муниципальной, то есть Земской по тем временам, и всем всего хватало. И средств и способов управления. Государство же, во что бы ни вмешивалось, - в бизнес, здравоохранение, культуру, образование, бытовое обслуживание, в политику , - становится только хуже...
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