Минобрнауки анонсировало реформу с «возвращением школ в государство»
Ольга Васильева заявила, что сейчас 44 тысячи школ министерству образования не подчиняются, поэтому их надо передать от муниципальных властей региональным.
Ольга Васильева заявила, что сейчас 44 тысячи школ министерству образования не подчиняются, поэтому их надо передать от муниципальных властей региональным.
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Министр образования и науки РФ Ольга Васильева анонсировала масштабную реформу школьного образования в России — передачу школ от муниципальных властей региональным.
«Когда принималась эта реформа (в 1990-е годы — ИФ), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, — я позволю себе такой термин произнести — “государственные школы”. То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — сказала Васильева в четверг на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науки.
По словам министра, нынешняя система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен — в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе. Министр отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния.
«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», — сказала Васильева.