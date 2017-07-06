Минобрнауки анонсировало реформу с «возвращением школ в государство»

«Когда принималась эта реформа (в 1990-е годы — ИФ), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, — я позволю себе такой термин произнести — “государственные школы”. То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — сказала Васильева в четверг на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науки.

По словам министра, нынешняя система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен — в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе. Министр отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния.

«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», — сказала Васильева.