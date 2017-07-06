Сторонник Навального заявил об обыске в его московском штабе

«В московском штабе… опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть», — написал он в четверг в фейсбуке.

Он отметил, что человек, который дежурил в штабе ночью, не отвечает на звонки, при этом его телефон не выключен.

Тем временем, как заявил Ляскин «Интерфаксу», представители московского штаба Навального намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении в офис.

«Мы намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении в штаб и хотим выяснить, что произошло с дежурившим в нем ночью человеком, который уже несколько часов не выходит с нами на связь», — сказал Ляскин.