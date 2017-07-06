Сторонник Навального заявил об обыске в его московском штабе
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся следственные действия, заявляет координатор штаба Николай Ляскин.
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся следственные действия, заявляет координатор штаба Николай Ляскин.
«В московском штабе… опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть», — написал он в четверг в фейсбуке.
Он отметил, что человек, который дежурил в штабе ночью, не отвечает на звонки, при этом его телефон не выключен.
Тем временем, как заявил Ляскин «Интерфаксу», представители московского штаба Навального намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении в офис.
«Мы намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении в штаб и хотим выяснить, что произошло с дежурившим в нем ночью человеком, который уже несколько часов не выходит с нами на связь», — сказал Ляскин.
По его словам, ночью неизвестные люди проникли в штаб, расположенный на Садовнической набережной, 69, установили изнутри решетки на окна, срезали ручки у входной двери и сменили замки.
«Ключи, которые у нас есть, к замкам сейчас не подходят. Наш сотрудник, первым прибывший утром к штабу, был вытолкан из помещения неизвестными», — сказал Ляскин.
Он добавил, что внутри помещения штаба сейчас находятся как минимум двое высоких людей спортивного телосложения в штатском.
«Мы позвонили в УВД по Центральному административному округу столицы для того, чтобы вызвать полицию, однако там нам сообщили, что по нашему адресу проходят “следственные действия” и не уточнили подробностей», — сказал Ляскин.
Как передает корреспондент «Интерфакса» в данный момент у здания московского штаба оппозиционера находится один полицейский автомобиль и двое сотрудников полиции. Входная дверь в помещение закрыта, на ней срезаны замки, на окнах первого этажа изнутри установлены металлические решетки. Перед входом в здание собрались сотрудники штаба, ожидающие прибытия слесаря для смены замков.