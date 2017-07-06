Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине летаПри этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с необычной «мягкой» броней – СМИ
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Россия создала ядерные поезда нового поколения – СМИ
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
Фотообои: 10 удачных примеров
Безопасность в детской комнате: 5 правил
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
11:44 (мск), источник: Интерфакс

Сторонник Навального заявил об обыске в его московском штабе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся следственные действия, заявляет координатор штаба Николай Ляскин.

«В московском штабе… опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть», — написал он в четверг в фейсбуке.

Он отметил, что человек, который дежурил в штабе ночью, не отвечает на звонки, при этом его телефон не выключен.

Тем временем, как заявил Ляскин «Интерфаксу», представители московского штаба Навального намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении в офис.

«Мы намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении в штаб и хотим выяснить, что произошло с дежурившим в нем ночью человеком, который уже несколько часов не выходит с нами на связь», — сказал Ляскин.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, ночью неизвестные люди проникли в штаб, расположенный на Садовнической набережной, 69, установили изнутри решетки на окна, срезали ручки у входной двери и сменили замки.

«Ключи, которые у нас есть, к замкам сейчас не подходят. Наш сотрудник, первым прибывший утром к штабу, был вытолкан из помещения неизвестными», — сказал Ляскин.

Он добавил, что внутри помещения штаба сейчас находятся как минимум двое высоких людей спортивного телосложения в штатском.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы позвонили в УВД по Центральному административному округу столицы для того, чтобы вызвать полицию, однако там нам сообщили, что по нашему адресу проходят “следственные действия” и не уточнили подробностей», — сказал Ляскин.

Как передает корреспондент «Интерфакса» в данный момент у здания московского штаба оппозиционера находится один полицейский автомобиль и двое сотрудников полиции. Входная дверь в помещение закрыта, на ней срезаны замки, на окнах первого этажа изнутри установлены металлические решетки. Перед входом в здание собрались сотрудники штаба, ожидающие прибытия слесаря для смены замков.

Официального подтверждения обыска от правоохранительных структур пока нет.
Комментарии
1
арсений сидоров
Скажи спасибо, что ещё живой.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Порошенко подписал закон о стремлении Украины войти в НАТО
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь