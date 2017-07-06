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11:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Михаил Юревич попал в тройку самых известных персон Южного Урала

Составители рейтинга собрали мнения 42 региональных экспертов.

Экс-губернатор Михаил Юревич вошёл в тройку рейтинга известности представителей южноуральской элиты, сообщают в челябинском филиале РАНХиГС.

Исследователи сопоставили оценки от 42 региональных экспертов — политологов, аналитиков, журналистов, экономистов, представителей власти и бизнес-структур. Первое место в рейтинге известности занял нынешний губернатор Челябинской области Борис Дубровский, на второй строчке оказался председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«На третьем месте в рейтинге = Михаил Юревич. В недавнем прошлом — губернатор Челябинской области и депутат Государственной Думы РФ, в настоящем — “опальный” бизнесмен, находящийся под следствием, объявленный в международный розыск, и в результате, в течение последних месяцев он — одна из самых обсуждаемых в информационном пространстве региона персон. Полгода назад он делил с Виктором Рашниковым второе/третье место, сейчас балл его известности составляет 8,50 из 10». — отмечают авторы исследования.

Четвёртую строчку эксперты отдали депутату Государственной Думы РФ Валерию Гартунгу, пятую — председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу. Шестое место занял генеральный директор ООО «Равис — Птицефабрика Сосновская» Андрей Косилов, седьмое — бизнесмен Александр Аристов, восьмое — глава Челябинска Евгений Тефтелев, девятое — депутата Государственной Думы Владимир Бурматов. Замыкает первую десятку рейтинга представитель Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт.

Социологи РАНХиГС подчёркивают, что в представленном исследовании оценивалась лишь известность персон, а рейтинг их влияния на жизнь региона будет опубликован через неделю.

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