Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО будет открыт во Владивостоке и Пекине

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Между агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом подписано соглашение, предусматривающее создание совместного Центра привлечения и поддержки китайских инвестиций на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

В соответствии с подписанным документом, Центр будет оказывать содействие привлечению прямых инвестиций из Китая на Дальний Восток и осуществлять поддержку китайских предпринимателей, реализующих проекты в макрорегионе, работая по принципу «одного окна». Офисы Центра будут открыты во Владивостоке и в Пекине до 1 октября текущего года.

«Это решение позволит нам привлечь еще больше инвестиций из Китайской Народной Республики, запустить новые значимые инвестиционные и инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, будет способствовать развитию макрорегиона в целом», — подчеркнул генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Кроме того, в соответствии с соглашением, стороны договорились совместно работать над повышением информированности китайского делового сообщества о Дальнем Востоке, возможностях для инвестиций на Дальний Восток, в том числе посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий, а также проводить совместные исследования новых возможностей и точек роста двустороннего российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

«Не все китайские компании, желающие прийти на Дальний Восток России, понимают как это сделать на практике, не все знают о мерах поддержки, созданных для бизнеса. Создание совместной компании позволит нам помочь китайским предприятиям и инвесторам реализовать свои проекты на Дальнем Востоке», — прокомментировал подписание документа заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэнвэй.

Напомним, 4 июля, руководители двух государств подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн подписали меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Меморандум предполагает создание необходимой для МТК инфраструктуры, упрощение процедур по таможенному оформлению грузов, увеличение объема перевозок.