Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО будет открыт во Владивостоке и Пекине
В режиме «одного окна» компании смогут узнать о возможностях сотрудничества, которые созданы для иностранного бизнеса в регионе.
В режиме «одного окна» компании смогут узнать о возможностях сотрудничества, которые созданы для иностранного бизнеса в регионе.
Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.
Между агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом подписано соглашение, предусматривающее создание совместного Центра привлечения и поддержки китайских инвестиций на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
В соответствии с подписанным документом, Центр будет оказывать содействие привлечению прямых инвестиций из Китая на Дальний Восток и осуществлять поддержку китайских предпринимателей, реализующих проекты в макрорегионе, работая по принципу «одного окна». Офисы Центра будут открыты во Владивостоке и в Пекине до 1 октября текущего года.
«Это решение позволит нам привлечь еще больше инвестиций из Китайской Народной Республики, запустить новые значимые инвестиционные и инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, будет способствовать развитию макрорегиона в целом», — подчеркнул генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
Кроме того, в соответствии с соглашением, стороны договорились совместно работать над повышением информированности китайского делового сообщества о Дальнем Востоке, возможностях для инвестиций на Дальний Восток, в том числе посредством применения современных
«Не все китайские компании, желающие прийти на Дальний Восток России, понимают как это сделать на практике, не все знают о мерах поддержки, созданных для бизнеса. Создание совместной компании позволит нам помочь китайским предприятиям и инвесторам реализовать свои проекты на Дальнем Востоке», — прокомментировал подписание документа заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэнвэй.
Напомним, 4 июля, руководители двух государств подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн подписали меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Меморандум предполагает создание необходимой для МТК инфраструктуры, упрощение процедур по таможенному оформлению грузов, увеличение объема перевозок.
По словам главы минвостокразвития Александра Галушки, достигнутые в ходе переговоров договоренности, свидетельствуют о выходе на «новый качественный этап взаимного развития государственных стратегий Дальнего Востока и