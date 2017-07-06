Екатеринбург оставили без новых технологий на выборах губернатора
На участках поставят КОИБы.
На участках поставят КОИБы.
Участковые избирательные комиссии Свердловской области, где установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ), останутся без новомодного
«Традиционно КОИБы (всего их 609 — прим.ред) будут размещены в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, еще по 20 автоматических урн установят в Новоуральске и Полевском», — рассказали «Уралинформбюро» в облизбиркоме.
Также утвержден перечень участков, на которых будет применяться
Примечательно, что КОИБы продолжают использовать на выборах, несмотря на прошлогодний массовый сбой — на некоторых участках электронные урны отказались считать бюллетени и это пришлось делать вручную.