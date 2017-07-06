Екатеринбург оставили без новых технологий на выборах губернатора

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11:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

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На участках поставят КОИБы.

Источник: УралИнформБюро

Участковые избирательные комиссии Свердловской области, где установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ), останутся без новомодного QR-кодирования результатов голосования.

«Традиционно КОИБы (всего их 609 — прим.ред) будут размещены в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, еще по 20 автоматических урн установят в Новоуральске и Полевском», — рассказали «Уралинформбюро» в облизбиркоме.

Также утвержден перечень участков, на которых будет применяться QR-кодирование. Их будет 1 554. Всего в Свердловской области сформировано 2 485 участковых избиркомов.

Примечательно, что КОИБы продолжают использовать на выборах, несмотря на прошлогодний массовый сбой — на некоторых участках электронные урны отказались считать бюллетени и это пришлось делать вручную.

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