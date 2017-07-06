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12:08 (мск), источник: БЕЛТА

МИД Беларуси прокомментировал попытки «войны с памятниками» в Польше

«Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы», — сказал Дмитрий Мирончик.

6 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня на брифинге в МИД прокомментировал попытки «войны с памятниками» в Польше, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Решение, насколько я понимаю, еще не принято. Есть закон, который пока не подписан руководством польского государства. Тем не менее, я уверен, что каждый белорус подобные новости воспринимает с искренней болью», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. «Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы», — сказал Дмитрий Мирончик.

«Советские воины открыли ворота Освенцима, вернули полякам право иметь собственное государство, развивать национальную культуру, науку, образование. Мы понимаем всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской историографии, но никак не можем смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами-освободителями и нацистскими оккупантами. Война с памятниками — это элемент переписывания истории Второй мировой войны. Это попытка стереть историческую память о том, что народы Восточной Европы — поляки, русские, белорусы, украинцы и другие — плечом к плечу сражались против общего врага в составе одной антигитлеровской коалиции», — заявил Дмитрий Мирончик.

Пресс-секретарь заметил, что на этом фоне несколько противоречиво выглядят призывы польской стороны к развитию белорусско-польского исторического диалога. «Наши партнеры призывают изучать и охранять совместное историко-культурное наследие. Они должны понимать, что для нас память о той войне и памятники героям-освободителям — неотъемлемая часть наследия, которое подлежит охране», — подчеркнул он.

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