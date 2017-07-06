МИД Беларуси прокомментировал попытки «войны с памятниками» в Польше
«Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы», — сказал Дмитрий Мирончик.
«Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы», — сказал Дмитрий Мирончик.
6 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Начальник управления информации —
«Решение, насколько я понимаю, еще не принято. Есть закон, который пока не подписан руководством польского государства. Тем не менее, я уверен, что каждый белорус подобные новости воспринимает с искренней болью», — подчеркнул
Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. «Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы», — сказал Дмитрий Мирончик.
«Советские воины открыли ворота Освенцима, вернули полякам право иметь собственное государство, развивать национальную культуру, науку, образование. Мы понимаем всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской историографии, но никак не можем смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими