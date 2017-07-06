МИД РФ заявил о подготовке террористами в Сирии постановочной химатаки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — В Москве располагают данными о подготовке террористами в Сирии постановочной химической атаки с целью оправдать удары США по сирийской правительственной армии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — сказала Захарова.

Она отметила, что акция может быть проведена в подконтрольной оппозиции Восточной Гуте.

Кроме того, по словам Захаровой, «не исключены подобные провокации и на юге страны, в зонах действия вооруженных группировок, подконтрольных Саудовской Аравии, Иордании и Израилю, а также на востоке Сирии».

Он отметила, что есть данные о вывозе боевиками ИГ (запрещена в России — ИФ) из Ракки оборудования для создания боеприпасов, в том числе снаряженных химическими веществами.

По словам Захаровой, учитывая, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ заявляет о том, что Ракка блокирована, вывоз столь габаритной техники может свидетельствовать о пособничестве боевикам со стороны коалиции.