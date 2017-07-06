Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
«Германия совершает самоубийство»: Эрдоган на запрет для него
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Кличко грозит уголовное дело на Украине
Фотообои: 10 удачных примеров
Безопасность в детской комнате: 5 правил
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12:49 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ заявил о подготовке террористами в Сирии постановочной химатаки

Акция может быть проведена в подконтрольной оппозиции Восточной Гуте, полагают в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — В Москве располагают данными о подготовке террористами в Сирии постановочной химической атаки с целью оправдать удары США по сирийской правительственной армии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Источник: боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — сказала Захарова.

Она отметила, что акция может быть проведена в подконтрольной оппозиции Восточной Гуте.

Кроме того, по словам Захаровой, «не исключены подобные провокации и на юге страны, в зонах действия вооруженных группировок, подконтрольных Саудовской Аравии, Иордании и Израилю, а также на востоке Сирии».

Он отметила, что есть данные о вывозе боевиками ИГ (запрещена в России — ИФ) из Ракки оборудования для создания боеприпасов, в том числе снаряженных химическими веществами.

По словам Захаровой, учитывая, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ заявляет о том, что Ракка блокирована, вывоз столь габаритной техники может свидетельствовать о пособничестве боевикам со стороны коалиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Порошенко подписал закон о стремлении Украины войти в НАТО
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь