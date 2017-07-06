Менее трети подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра смог собрать Ройзман

Согласно данным избиркома Свердловской области, кандидаты в губернаторы должны предоставить документы для регистрации в период с 16 июля до 26 июля. К этому времени они должны собрать необходимое количество подписей депутатов.

«Собрал 39 подписей депутатов из 126 для муниципального фильтра. Шансов пройти все меньше. Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры», — написал Е. Ройзман на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» в среду.

Ранее Е. Ройзман сообщал журналистам, что количество муниципальных депутатов, не определившихся с тем, регистрацию какого кандидата поддержать на выборах губернатора Свердловской области, на данный момент недостаточно для прохождения муниципального фильтра.

Он отметил, что будет работать со всеми муниципальными депутатами области. Кроме того, вне зависимости от результатов кампании, Е. Ройзман и партия «Яблоко» будут отстаивать неконституционность самого института муниципального фильтра.

Как сообщалось, в 21 июня федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение выдвинуть кандидатуру Е. Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области.

Выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии еще 17 июня, однако в ходе него председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии. В итоге конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. В избирательную комиссию региона ранее поступили документы от восьми кандидатов.