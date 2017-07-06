Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Кремль прокомментировал поездку Путина на лимузине «Кортеж»
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Тяжелая жизнь в Крыму: суровая российская реальность - СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
13:51 (мск), источник: Интерфакс

Менее трети подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра смог собрать Ройзман

Екатеринбург. 6 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собрал только 30% от необходимого количества подписей депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра на выборы губернатора Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«Собрал 39 подписей депутатов из 126 для муниципального фильтра. Шансов пройти все меньше. Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры», — написал Е. Ройзман на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» в среду.

Согласно данным избиркома Свердловской области, кандидаты в губернаторы должны предоставить документы для регистрации в период с 16 июля до 26 июля. К этому времени они должны собрать необходимое количество подписей депутатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Е. Ройзман сообщал журналистам, что количество муниципальных депутатов, не определившихся с тем, регистрацию какого кандидата поддержать на выборах губернатора Свердловской области, на данный момент недостаточно для прохождения муниципального фильтра.

Он отметил, что будет работать со всеми муниципальными депутатами области. Кроме того, вне зависимости от результатов кампании, Е. Ройзман и партия «Яблоко» будут отстаивать неконституционность самого института муниципального фильтра.

Как сообщалось, в 21 июня федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение выдвинуть кандидатуру Е. Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области.

Выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии еще 17 июня, однако в ходе него председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии. В итоге конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. В избирательную комиссию региона ранее поступили документы от восьми кандидатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь