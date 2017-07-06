В Омском речпорту сменился гендиректор
По решению собрания аукционеров ОАО «Омский речной порт» от 30 июня был утвержден новый генеральный директор общества, которым стал Алексей Василенко.
По решению собрания аукционеров ОАО «Омский речной порт» от 30 июня был утвержден новый генеральный директор общества, которым стал Алексей Василенко.
На посту гендиректора он сменил Сергея Сандулова, который руководил организацией с середины 2015 года, спустя год выкупил госпакет акций речпорта за 36 млн рублей. Однако, на него было заведено уголовное дело по факту неуплаты в 2015 году налога на дивиденды акционеров и НДФЛ — всего более 12,3 млн рублей.
Данную сумму Сандулов потратил на возврат краткосрочных займов и погашение процентов, в том числе себе как физлицу более 7 млн рублей. Впоследствии задолженность была погашена, штраф выплачен, а расследование прекращено.
При этом Сергей Сандулов остался в составе совета директоров, куда также вошел новый гендиректор Алексей Василенко, а вместе с ним Григорий Сандулов, Галина Субач, Мария Гончарова, Сергей Сандулов, Кирилл Гутенев и Александр Софьин.