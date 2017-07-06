Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Редкая болезнь заставила британца вести жизнь вампира
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Эксперты назвали главных российских застройщиков
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Тяжелая жизнь в Крыму: суровая российская реальность - СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
13:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омском речпорту сменился гендиректор

По решению собрания аукционеров ОАО «Омский речной порт» от 30 июня был утвержден новый генеральный директор общества, которым стал Алексей Василенко.

На посту гендиректора он сменил Сергея Сандулова, который руководил организацией с середины 2015 года, спустя год выкупил госпакет акций речпорта за 36 млн рублей. Однако, на него было заведено уголовное дело по факту неуплаты в 2015 году налога на дивиденды акционеров и НДФЛ — всего более 12,3 млн рублей.

Данную сумму Сандулов потратил на возврат краткосрочных займов и погашение процентов, в том числе себе как физлицу более 7 млн рублей. Впоследствии задолженность была погашена, штраф выплачен, а расследование прекращено.

При этом Сергей Сандулов остался в составе совета директоров, куда также вошел новый гендиректор Алексей Василенко, а вместе с ним Григорий Сандулов, Галина Субач, Мария Гончарова, Сергей Сандулов, Кирилл Гутенев и Александр Софьин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь