В Омском речпорту сменился гендиректор

На посту гендиректора он сменил Сергея Сандулова, который руководил организацией с середины 2015 года, спустя год выкупил госпакет акций речпорта за 36 млн рублей. Однако, на него было заведено уголовное дело по факту неуплаты в 2015 году налога на дивиденды акционеров и НДФЛ — всего более 12,3 млн рублей.

Данную сумму Сандулов потратил на возврат краткосрочных займов и погашение процентов, в том числе себе как физлицу более 7 млн рублей. Впоследствии задолженность была погашена, штраф выплачен, а расследование прекращено.

При этом Сергей Сандулов остался в составе совета директоров, куда также вошел новый гендиректор Алексей Василенко, а вместе с ним Григорий Сандулов, Галина Субач, Мария Гончарова, Сергей Сандулов, Кирилл Гутенев и Александр Софьин.