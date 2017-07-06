Крымчанин пожаловался на экс-президента Украины в Следственный комитет России
Константин Кнырик считает, что Виктор Янукович призывает к нарушению территориальной целостности РФ.
Константин Кнырик считает, что Виктор Янукович призывает к нарушению территориальной целостности РФ.
Крымчанин, руководитель информагентства «News Front», депутат Бахчисарайского горсовета Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Януковича на предмет нарушений статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
— 5 июля 2017 года во время публичного выступления, установленное лицо, гражданин Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович публично высказывался о своем желании, «чтобы Крым вернулся в состав Украины», — рассказал Константин Кнырик.
По мнению Кнырика,
— Представьте теоретически, если бы бывший немецкий чиновник на
Крымчанин подчеркивает, что полуостров — не тема для дипломатических уловок и политического пиара для пытающихся реабилитироваться политиков. Крым — это люди, которые очень долго шли домой, боролись за это 23 года и сейчас никому не позволено высказывать свои «хотелки», тем более публично.
— Мы сделали свой выбор осознано, не только в марте 2014, а все 23 года, под постоянными репрессиями, но с гордостью неся флаг России, — отметил Кнырик.
Если Следственный комитет России решит, что Виктор Янукович нарушил закон, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, изгнанный
— Я не уходил из политики. Поэтому я был и есть в политике. И буду, -отметил он. — И я несу ответственность за все то, что происходит в Украине. И моя мечта и цель — любыми способами, как можно быстрее остановить войну. Это главное. Восстановить мир.