Крымчанин пожаловался на экс-президента Украины в Следственный комитет России

Крымчанин, руководитель информагентства «News Front», депутат Бахчисарайского горсовета Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Януковича на предмет нарушений статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

— 5 июля 2017 года во время публичного выступления, установленное лицо, гражданин Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович публично высказывался о своем желании, «чтобы Крым вернулся в состав Украины», — рассказал Константин Кнырик.

По мнению Кнырика, экс-президент нарушил закон, а потому просит СК провести проверку данных высказываний на предмет нарушений действующего законодательства.

— Представьте теоретически, если бы бывший немецкий чиновник на пресс-конференции в Москве заявил, что «желает присоединения Калининграда к Германии», какой был бы ответ и реакция, а тут мы спокойно слушаем и еще рассуждаем зачем и для кого он это сказал, — отметил Кнырик.

Крымчанин подчеркивает, что полуостров — не тема для дипломатических уловок и политического пиара для пытающихся реабилитироваться политиков. Крым — это люди, которые очень долго шли домой, боролись за это 23 года и сейчас никому не позволено высказывать свои «хотелки», тем более публично.

— Мы сделали свой выбор осознано, не только в марте 2014, а все 23 года, под постоянными репрессиями, но с гордостью неся флаг России, — отметил Кнырик.

Если Следственный комитет России решит, что Виктор Янукович нарушил закон, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, изгнанный экс-президент Украины Виктор Янукович, ныне проживающий в России, заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. Однако он уточнил, что все будет зависеть от жителей Крыма. Он признал, что в 2014 году в момент обострения политической ситуации крымчане, когда «приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи». Также Янукович заявил, что его задача — остановить войну на Донбассе.

— Я не уходил из политики. Поэтому я был и есть в политике. И буду, -отметил он. — И я несу ответственность за все то, что происходит в Украине. И моя мечта и цель — любыми способами, как можно быстрее остановить войну. Это главное. Восстановить мир.