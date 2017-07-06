Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине летаПри этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
13:30 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину

«Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля», — сказала Наталья Эйсмонт.

Источник: Reuters

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

Читайте также
Лукашенко: учения «Запад-2017» — значимый шаг в обеспечении национальной безопасности

«Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля», — сказала Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, ранее, во время апрельской встречи с главой белорусского государства, Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить нынешним летом официальный визит в Украину. По его словам, белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.

На повестке дня двустороннего сотрудничества также бизнес-форум и заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которые, как ожидается, пройдут 20—21 июля в Киеве. Об этом сообщается на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты. Во время бизнес-форума будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия деловых кругов двух стран, планируется подписание двусторонних контрактов и соглашений. На консультативном совете планируется рассмотреть перспективные направления развития белорусско-украинского торгово-экономического взаимодействия в рамках функционирования ЕАЭС и взаимодействия Украины с Европейским союзом, обсудить проблемные вопросы ведения бизнеса, провести обмен мнениями и опытом реализации совместных проектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 При строительстве жилья будут выдавать субсидии
Лукашенко: Беларусь предлагала литовской стороне совместно строить БелАЭС
При строительстве жилья будут выдавать субсидии
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь