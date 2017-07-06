6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

«Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля», — сказала Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, ранее, во время апрельской встречи с главой белорусского государства, Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить нынешним летом официальный визит в Украину. По его словам, белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.