Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину
«Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля», — сказала Наталья Эйсмонт.
«Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля», — сказала Наталья Эйсмонт.
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину. Об этом сообщила сегодня журналистам
«Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля», — сказала Наталья Эйсмонт.
Как сообщалось, ранее, во время апрельской встречи с главой белорусского государства, Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить нынешним летом официальный визит в Украину. По его словам, белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.
На повестке дня двустороннего сотрудничества также