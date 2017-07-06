Трамп: никто наверняка не знает, вмешивалась ли Россия в выборы в США

Также президент раскритиковал своего предшественника Барака Обаму: если тот знал о вмешательстве России, почему ничего не сделал с августа 2016 г. до дня голосования 8 ноября? (цитата Fox News). Однако же Обама «сел в лужу» (choked) и ничего не сделал, потому что верил в победу Хиллари Клинтон.
Возможное вмешательство России в американскую политику сейчас расследуют сотрудники ФБР во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером и комитеты по разведке обеих палат конгресса. Трамп ранее отрицал возможные связи своего окружения с Россией и говорил, что у него в России нет никакого бизнеса и никаких интересов. Он также выражал надежду, что, в отличие от Обамы, он сумеет наладить отношения с Москвой, поскольку сотрудничество выгоднее, чем конфликт. Москва всегда отрицала вмешательство во внутренние дела других государств.
Трамп высказал мнение, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает «Интерфакс». США отвечают на эти действия в сотрудничестве с Польшей. По его словам, членство Польши в НАТО крайне важно для сдерживания конфликтов, «для того, чтобы война никогда не разорила вас и чтобы мир стал более безопасным местом». «Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе», — цитирует Трампа «Интерфакс».
Президент также похвалил Польшу за участие в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) и за то, что она одна из немногих участниц НАТО тратит на оборону 2% ВВП. Он напомнил, что польские военные тренировали иракский спецназ и проводили в Ираке разведку. Также он напомнил об участии ВС Польши в военных операциях в Ираке и Афганистане. Сейчас в Польше размещены около 5000 американских военнослужащих, Трамп назвал этот контингент сдерживающим фактором в отношении «дестабилизирующих действий России».
Ранее в четверг министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что администрация США согласилась поставить в Польшу комплексы противовоздушных систем Patriot. Сумму сделки он оценил примерно в 30 млрд злотых (7 млрд евро). После встречи с Трампом Анджей Дуда отметил, что президент США «очень серьезно» относится к вопросам безопасности Польши.
Упомянул Трамп и Северную Корею. По его словам, КНДР ведет себя «очень, очень опасным образом», и с этим пора что-то делать. Он призвал весь мир отреагировать на это «очень, очень плохое поведение» и отметил, что рассматривает очень жесткие варианты ответов Пхеньяну на запуск межконтинентальной ракеты. Правда это не означает, что он решит все эти варианты реализовать, добавил он.
Еще президент США посетовал, что ненужные ограничения мешают Америке инвестировать в энергетику.
До начала визита Белый дом обнародовал отрывки из речи Трампа, которую тот должен был произнести в Польше. Президент собирался заявить о неумолимом наступлении ползучей бюрократии, сообщает Reuters. «Запад обрел величие не из-за бумажек и регулирующих правил, а потому, что людям стало позволено воплощать их мечты и заниматься собственными судьбами», — считает президент. Он должен был призвать Запад бороться с силами, которые угрожают этим общим ценностям, вне зависимости действуют ли эти силы внутри западного сообщества или снаружи. Фундаментальным вопросом нынешней эпохи Трамп считает вопрос, есть ли у Запада воля, чтобы выжить.