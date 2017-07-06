Трамп: никто наверняка не знает, вмешивалась ли Россия в выборы в США

Источник: AP 2017

Также президент раскритиковал своего предшественника Барака Обаму: если тот знал о вмешательстве России, почему ничего не сделал с августа 2016 г. до дня голосования 8 ноября? (цитата Fox News). Однако же Обама «сел в лужу» (choked) и ничего не сделал, потому что верил в победу Хиллари Клинтон. Возможное вмешательство России в американскую политику сейчас расследуют сотрудники ФБР во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером и комитеты по разведке обеих палат конгресса. Трамп ранее отрицал возможные связи своего окружения с Россией и говорил, что у него в России нет никакого бизнеса и никаких интересов. Он также выражал надежду, что, в отличие от Обамы, он сумеет наладить отношения с Москвой, поскольку сотрудничество выгоднее, чем конфликт. Москва всегда отрицала вмешательство во внутренние дела других государств.

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Трамп высказал мнение, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает «Интерфакс». США отвечают на эти действия в сотрудничестве с Польшей. По его словам, членство Польши в НАТО крайне важно для сдерживания конфликтов, «для того, чтобы война никогда не разорила вас и чтобы мир стал более безопасным местом». «Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе», — цитирует Трампа «Интерфакс». Президент также похвалил Польшу за участие в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) и за то, что она одна из немногих участниц НАТО тратит на оборону 2% ВВП. Он напомнил, что польские военные тренировали иракский спецназ и проводили в Ираке разведку. Также он напомнил об участии ВС Польши в военных операциях в Ираке и Афганистане. Сейчас в Польше размещены около 5000 американских военнослужащих, Трамп назвал этот контингент сдерживающим фактором в отношении «дестабилизирующих действий России». Ранее в четверг министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что администрация США согласилась поставить в Польшу комплексы противовоздушных систем Patriot. Сумму сделки он оценил примерно в 30 млрд злотых (7 млрд евро). После встречи с Трампом Анджей Дуда отметил, что президент США «очень серьезно» относится к вопросам безопасности Польши.

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