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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Источник: РИА Новости

Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились:

  • первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,
  • начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,
  • начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,
  • начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,
  • министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,
  • начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,
  • замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,
  • первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Президент также отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.

Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.

Комментарии
5
Ротокан Карлович
Губернаторская свора,дрожит ??? А может и не дрожит...Веры ,маловато,может и нормальных мужиков снимает,которые хотят порядок навести.Не знаю,но вера потеряна.
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Валерий Викторов ....
Наверно неугодных снял которые мешали ему!
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Андрей Любимов
Возможно чистит медведевскую гвардию в предверии разгона "Единой России" возглавляемой Д.Медведевым. В случае ухода Путина его место (пусть временно ) займёт Медведев как ВРИО --- а что под его руководством успеют натворить --- одному чёрту известно
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