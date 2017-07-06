Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН

Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились:

первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,

полиции Андрей Андреев, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,

управления МВД внутренней службы Евгений Барикаев, начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,

Андрей Зеленский, начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,

полиции Юрий Ларионов, министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,

полиции Александр Лобанов, начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,

внутренней службы Сергей Смирнов, замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,

Владимир Шепель, первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Президент также отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.

Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.