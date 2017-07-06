Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном
Должностей, в частности, лишились:
Президент также отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.
Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.