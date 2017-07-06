Иоффе снова возглавил Общественную палату РК

«Служу народу Крыма», — сказал Иоффе, приветствуя членов палаты, и поблагодарил их за оказанное доверие.

«Правильный выбор», — отметил в свою очередь, участвующий в заседании палаты глава Крыма Сергей Аксенов.

Также члены Общественной палаты избрали заместителями председателя палаты Александра Форманчука и Александра Рудякова.

Затем члены палаты утвердили 7 комиссий: по вопросам культуры и межнациональных отношений; по вопросам общественной экспертизы и нормативно-правовых актов; по вопросам экономического развития и предпринимательства; по вопросам образования, науки и патриотического воспитания; по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии; по вопросам социальной политики, здравоохранения и делам ветеранов; по делам молодежи, спорту и волонтерству.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в июне две трети нового состава Общественной палаты Республики Крым утвердили оставшуюся треть членов палаты. В соответствии с законом Республики «Об Общественной палате Республики Крым» треть Общественной палаты нового состава утверждает глава Крыма, вторую треть, из числа крымчан, представляющих некоммерческие организации, зарегистрированные в Республике, — Государственный Совет РК, еще треть формируют уже избранные члены Палаты. Всего ОП РК включает в себя 36 человек.

Общественная палата Республики Крым является одним из институтов гражданского общества, созданным с целью обеспечения взаимодействия власти и жителей региона. ОП Крыма обеспечивает взаимодействие власти и жителей региона.