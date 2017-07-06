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14:23 (мск), источник: Noi.md

Народное собрание Гагаузии и Верховный совет Приднестровья подписали соглашение

Укрепить добрососедские отношения Приднестровья и Гагаузии и обмениваться опытом законотворческой деятельности — именно с этой целью сегодня в Тирасполе было подписано соглашение о сотрудничестве между Верховным Советом и Народным собранием. Подписи под документом поставили руководители высших законодательных органов власти Александр Щерба и Владимир Кысса, сообщает novostipmr.com.

Источник: Noi.md

«Надеемся, что межпарламентские связи улучшат законодательную базу Гагаузии. Кое-чему мы научимся у Приднестровья, а что-то возьмёт Приднестровье с нашей законодательной базы», — отметил руководитель гагаузского парламента.

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В свою очередь, Александр Щерба заявил, что расширение контактов, в том числе межпарламентских связей, осуществляется во благо приднестровского народа и народа Гагаузии.

Чтобы на деле увидеть, как в Верховном Совете проходит рассмотрение и обсуждение законопроектов, перед подписанием соглашения гагаузская делегация, в которую также вошёл и депутат Народного собрания Гагауз Ери Александр Тарнавский, приняла участие в пленарном заседании сессии ВС ПМР. Работой приднестровских коллег гагаузские депутаты остались довольны.

«Понравилось, как у вас ведётся пленарное заседание. Каждый депутат может высказаться, и это нормальный демократический процесс. Мы тоже даём право каждому высказать своё мнение, чтобы не была однобокая дискуссия», — обратил внимание Владимир Кысса.

В свою очередь, Александр Тарнавский — депутат от города-побратима Тирасполя Комрата — рассказал о тех законодательных инициативах, над которыми работает Народное собрание Гагаузии и которые планируются к рассмотрению в парламенте Республики Молдова.

«Полномочия гагаузской автономии сужены. К сожалению, так получилось, что у нас много компетенций смежных, пересекающихся на центральном и региональном уровне, поэтому мы иногда не знаем, где наши полномочия начинаются и где заканчиваются. Поэтому сейчас мы переходим к стадии распределения и детализации этих полномочий с Республикой Молдова, чтобы чётко знать пределы наших полномочий. Поэтому нам будет интересен ваш законотворческий опыт. Нам есть чему поучиться», — отметил депутат Народного собрания Гагаузии.

Общаясь с коллегами, председатель Верховного Совета Александр Щерба заверил, что приднестровские законодатели готовы к сотрудничеству и взаимоотношения двух парламентов будут наполнены реальным смыслом.

«Вместе с братьями гагаузами мы строим интеграционные процедуры по взаимодействию экономик наших государств с Российской Федерацией. В вопросах экономического развития, помимо взаимоотношений на уровне парламентов, будут установлены контакты и на уровне исполнительных органов власти также интенсивно, как они имеют место на уровне муниципалитетов», — заверил Александр Щерба.

Председатель Верховного Совета получил приглашение посетить Гагаузию в день празднования дня города Комрата. «Депутаты традиционно принимают приглашение стать гостями этого праздника. Этот год не станет исключением, потому что наши контакты строятся не формально, а на дружеской основе, от сердца к сердцу», — ответил спикер.

После подписания соглашения о сотрудничестве гагаузская делегация и приднестровские депутаты возложили цветы на Мемориале Славы в Тирасполе.

Напомним, первое соглашение о сотрудничестве между Верховным Советом ПМР и Народным собранием (парламентом) Гагаузии было подписано 29 марта 2012 года.

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