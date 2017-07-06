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13:53 (мск), источник: РИА Новости

Озеров назвал причину своего ухода с поста главы оборонного комитета СФ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил РИА Новости факт того, что написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию, объяснив это необходимостью ротации и своим желанием «сменить ритм жизни».

Источник: РИА Новости

В четверг источник в аппарате палаты сообщил РИА Новости, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля.

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«Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни», — заявил Озеров агентству.

Он отметил, что благодарен главе верхней палаты парламента Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.

«Я благодарен Валентине Ивановне, которая много для меня сделала — и в политическом, и в человеческом плане — и поддержала мое решение», — сказал сенатор.

По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края. «Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате», — отметил Озеров.

Комментарии
2
Sergey Vedmanov
)) Там не "ротация" необходима, а метла и маузер!
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Владимир *****
Чем больше в армии дубов- тем крепче наша оборона!
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