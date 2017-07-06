Озеров назвал причину своего ухода с поста главы оборонного комитета СФ

В четверг источник в аппарате палаты сообщил РИА Новости, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля.

«Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни», — заявил Озеров агентству.

Он отметил, что благодарен главе верхней палаты парламента Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.

«Я благодарен Валентине Ивановне, которая много для меня сделала — и в политическом, и в человеческом плане — и поддержала мое решение», — сказал сенатор.

По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края. «Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате», — отметил Озеров.