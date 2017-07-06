Путин снял главного свердловского спасателя

Президент РФ Владимир Путин оставил свердловский главк МЧС без руководства. Как передает 6 июля корреспондент «АиФ-Урал», сегодня подписан указ о кадровых перестановках, которым генерал-майор Андрей Заленский освобожден от должности руководителя ГУ МЧС по Свердловской области.

Текст президентского указа опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, о предстоящей отставке Андрея Заленского стало известно зимой, после расформирования Уральского регионального центра МЧС и передаче главков в субъектах УрФО в ведение Сибирского регионального центра. Реформа управленческих структур ведомства сопровождалась конфликтами, в частности — авиаспасательный отряд фактически был расформирован. В результате из трех вертолетов на Урале остался один — остальные были переданы в Красноярск.