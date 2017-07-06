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14:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Путин снял главного свердловского спасателя

Ухода Андрея Заленского ждали несколько месяцев.

Президент РФ Владимир Путин оставил свердловский главк МЧС без руководства. Как передает 6 июля корреспондент «АиФ-Урал», сегодня подписан указ о кадровых перестановках, которым генерал-майор Андрей Заленский освобожден от должности руководителя ГУ МЧС по Свердловской области.

Текст президентского указа опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, о предстоящей отставке Андрея Заленского стало известно зимой, после расформирования Уральского регионального центра МЧС и передаче главков в субъектах УрФО в ведение Сибирского регионального центра. Реформа управленческих структур ведомства сопровождалась конфликтами, в частности — авиаспасательный отряд фактически был расформирован. В результате из трех вертолетов на Урале остался один — остальные были переданы в Красноярск.

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