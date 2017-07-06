Юревич обжаловал арест своего имущества на родине

Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе областного суда.

Апелляцию, поданную защитниками бывшего чиновника, рассмотрят 31 июля.

«ФедералПресс» напоминает, что ране Юревича заочно арестовали по решению Свердловского областного суда.

Сам бывший губернатор находится в Лондоне, по заверениям его адвоката Игоря Трунова. Имущество подсудимого — 8 счетов в 4 российских банках и 8 объектов недвижимости на 3 млрд рублей — Центральный райсуд Челябинска арестовал 6 июня.