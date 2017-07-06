Мартыненко назначил нового директора ПАТП-4 Омска

Сегодня, 6 июля, стало известно, кто сменит ушедшего по собственному желанию главу ПАТП-4 Александра Чертоляса.

Вчера в Горсовете директор департамента транспорта Алексей Мартыненко сообщил, что, директор автопредприятия уволился 30 июня.

Дело в том, что Александру Чертолясу 16 июня вынесли приговор по обвинению в гибели 16 человек на Сыропятском тракте. Ему назначили 4 года и 10 месяцев лишения свободы условно. Не дожидаясь вступления приговора в законную силу, топ-менеджер подал в отставку.

С сегодняшнего дня руководить ПАТП-4 Омска будет 43-летний Александр Вялков, 21 год проработавший на муниципальном предприятии «Электрический транспорт».