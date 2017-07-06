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14:35 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов объяснил, за что отправил в отставку министра курортов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что решил отправить в отставку министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого по причине «нехватки жесткости».

Источник: РИА "Новости"

В четверг Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. Кадровые перестановки согласуют на внеочередном заседании регионального парламента в пятницу.

«Вопрос не в претензиях. Сергей Валентинович сам человек абсолютно нормальный, вменяемый, я к нему хорошо отношусь. Но Сергею Валентиновичу не хватало жесткости. К сожалению, без того, чтобы иметь определенные черты характера, связанные с возможностью заставить и научить своих подчиненных работать, сегодня достичь результата невозможно. Сергею Валентиновичу жесткости не хватало, к сожалению», — сказал Аксенов журналистам.

«Он много очень сделал для развития туризма, много полезных вещей предложил, но я не могу сам обходить пляжи, смотреть, как уборка делается, как таблички повешены. Каждый должен заниматься своей работой», — подчеркнул глава республики.

Аксенов поблагодарил Стрельбицкого за самоотдачу. «Я считаю, что все, что он мог сделать для отрасли, он сделал», — подчеркнул глава Крыма.

Стрельбицкий работал министром курортов и туризма Крыма с июня 2015 года.

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